В РПЦ заявили, что Константинополь теряет свой авторитет в православном мире

Константинопольский патриархат теряет свое влияние в православном мире на фоне организованной им самим кризисной ситуации с украинской церковью, написал в пятницу в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя результаты встречи предстоятелей Александрийской, Антиохиской, Иерусалимской и Кипрской православных церквей, которая прошла накануне.

Ранее предстоятели четырех православных церквей призвали к защите храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от захватов.

"Встреча предстоятелей определенно свидетельствует всему миру о том, что Фанар (Константинопольский патриархат — прим. ТАСС) стремительно теряет авторитет среди сообщества православных церквей, становится неспособным быть выразителем общей воли, быть "первым среди равных", — отметил Легойда.

Глава Синодального отдела отметил, что архиепископ Кипрский Хризостом II напомнил о своей готовности взять на себя посредническую роль в разрешении украинского вопроса.

"Предстоятели Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской церквей присоединились к этой инициативе предстоятеля Кипрской церкви, согласившись в том, что это послужит единству православия", — подчеркнул он.

Кризис православия на Украине

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом.

15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь — объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Русская православная церковь считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. УПЦ приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.