Ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин, озадачивший телезрителей своим внезапным исчезновением из студии НТВ во время прямого эфира, рассказал, что в ближайшее время намерен вернуться к работе.
Ранее он объяснял, что эмоциональная усталость наложилась на диабет и гипертонию, и все это в итоге привело к ухудшению его самочувствия.
В студии «Центрального телевидения» Норкин ответил на вопросы коллеги Вадима Такменёва.
По словам Норкина, , в нем накопилась "физическая гадость" вкупе с эмоциональной усталостью.
Однако сейчас врачи разрешили ему вернуться на «вредное производство», порекомендовав не волноваться, что ему самому кажется невыполнимой рекомендацией.
Такменев решил проверить состояние нервной системы коллеги и бросил в него резиновую змею, Норкин остался невозмутим, но приписал свое спокойствие воздействию медикаментов.
«Практически ни один мускул не дрогнул! И не ушел», — резюмировал Такменев.
2 апреля после дискуссии с Сергеем Лойко о ситуации на Украине Ноткин исчез из студии, а после рекламы его сменил журналист Александр Гурнов.