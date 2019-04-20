Норкин объяснился после «исчезновения» с телеэкрана

Ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин , озадачивший телезрителей своим внезапным исчезновением из студии НТВ во время прямого эфира, рассказал, что в ближайшее время намерен вернуться к работе.

Ранее он объяснял, что эмоциональная усталость наложилась на диабет и гипертонию, и все это в итоге привело к ухудшению его самочувствия.

По словам Норкина, , в нем накопилась "физическая гадость" вкупе с эмоциональной усталостью.

Однако сейчас врачи разрешили ему вернуться на «вредное производство», порекомендовав не волноваться, что ему самому кажется невыполнимой рекомендацией.

Такменев решил проверить состояние нервной системы коллеги и бросил в него резиновую змею, Норкин остался невозмутим, но приписал свое спокойствие воздействию медикаментов.

«Практически ни один мускул не дрогнул! И не ушел», — резюмировал Такменев.