Медики раскрыли диагноз Быкова

Врачи уфимской больницы, где ранее лечили писателя Дмитрия Быкова , диагностировали у него инфаркт головного мозга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.

По словам собеседника агентства, диагноз был поставлен после компьютерной томографии головного мозга.

О госпитализации Быкова в уфимскую больницу стало известно 17 апреля. Сообщалось, что писателю стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, где он должен был выступить с лекцией. Его ввели в искусственную кому.

СМИ писали, что 51-летний Быков перенес инсульт, однако эта информация не подтвердилась. Также сообщалось, что состояние писателя ухудшилось на фоне сахарного диабета, гипертонии и переутомления, все это якобы привело к отеку мозга. В качестве первичного диагноза писателя называли энцефалопатию.