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Медики раскрыли диагноз Быкова 

Рамблер 21 минуту назад
Врачи уфимской больницы, где ранее лечили писателя Дмитрия Быкова, диагностировали у него инфаркт головного мозга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.
По словам собеседника агентства, диагноз был поставлен после компьютерной томографии головного мозга.
О госпитализации Быкова в уфимскую больницу стало известно 17 апреля. Сообщалось, что писателю стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, где он должен был выступить с лекцией. Его ввели в искусственную кому.
СМИ писали, что 51-летний Быков перенес инсульт, однако эта информация не подтвердилась. Также сообщалось, что состояние писателя ухудшилось на фоне сахарного диабета, гипертонии и переутомления, все это якобы привело к отеку мозга. В качестве первичного диагноза писателя называли энцефалопатию.
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, состояние Быкова было вызвано декомпенсацией хронического заболевания. 18 апреля Быкова перевезли спецбортом из Уфы в Москву. Перелет он перенес хорошо. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное.
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Общество , Видео , Дмитрий Быков , Вероника Скворцова , Минздрав РФ
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