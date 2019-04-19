Если к вам в офис пришли с обыском: инструкция

В редакцию «Росбалта» 18 апреля пришли с обыском сотрудники Московского уголовного розыска МВД России . При этом сотрудникам не сообщили, в рамках какого дела принято постановление об обыске. В ходе мероприятия у одного из сотрудников изъяли жесткий диск.

Позднее выяснилось, что речь идет об уголовном деле по факту информации, порочащей бизнесмена Алишера Усманова , заведенном в декабре 2018 года.

Стоит заметить, обыски в редакциях СМИ проходят нередко.

В феврале нынешнего года правоохранительные органы навестили редакцию «Эха Москвы» в Пскове . Причиной стало то, что против журналиста этой редакции Светланы Прокопьевой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Поводом послужила ее колонка, зачитанная автором на радио «Эхо Москвы». В рамках этого же дела были проведены обыски в редакциях газеты «Псковская губерния» и издания «Псковская лента новостей»

Год назад в рамках дела о клевете был проведен обыск в редакции Daily Storm. В рамках обыска следователи скопировали переписку из Telegram-чата журналиста Ильи Юшкова. Для этого на его компьютере создали папку «Обыск», куда сохраняли информацию, а затем ее записали на флеш-карту.

В ноябре 2018 года обыски прошли в редакции ханты-мансийской газеты «Деловой экспресс». Они состоялись в рамках уголовного дела против руководителя интернет-проекта «Общественное телевидение Югры» Эдуарда Шмонина. С «Деловым экспрессом» он напрямую связан не был, однако в СМИ просочилась информация, что дизайнера издания подозревают в контактах со Шмониным.

Законны ли такие обыски и что делать, если пришли к вам? Мы подготовили краткий ликбез.

Кто может проводить обыск?

Обыск могут проводить как следователь, так и оперативные сотрудники. Количество их определяется сугубо тактикой проведения обыска.

В каком случае могут прийти с обыском? Полиция может прийти с обыском тогда, когда она посчитает это нужным. Для нежилых помещений решение следователя вообще не требуется, — рассказал «Ридусу» адвокат Матвей Цзен.

Постановления об обыске выносятся в рамках уже возбужденного уголовного дела. Изучите постановление об обыске, которое предъявит вам правоохранитель. Там указывается повод, который является основанием для обыска.

Адвокат Оксана Михалкина отмечает, что при отсутствии постановления вполне правомерно отказать правоохранителям. В случае давления необходимо звонить на «горячую линию» ГУ МВД или ФСБ , в зависимости от того, оперативники какой из служб ломятся к вам в помещение.

Ордер на обыск в домах и квартирах требует соответствующего постановления суда. Однако для обыска в нежилых помещениях, в частности, редакциях, постановления суда не требуется. По словам Оксаны Михалкиной, достаточно подписи следователя.

Можно ли вести видеосъемку во время обыска? Следователь вправе это запретить. Более того, лицо, проводящее обыск, может запретить пользоваться средствами связи или покидать место обыска до его завершения. Закон это допускает, — говорит Матвей Цзен.

В то же время, вы имеете право отслеживать действия лица, ведущего обыск и настоять на том, чтобы к вам присоединились понятые. Также вы имеете право записывать на бумаге действия следователя.

Можно ли вызвать адвоката во время обыска? Если вы рассчитываете на какую-то помощь адвоката во время обыска, то о ней нужно договариваться заранее. Практика такова, что адвоката могут просто-напросто не допустить до места проведения обыска. Такие случаи были. К тому же, адвокат может просто не успеть. Обыск, бывает, проводится довольно быстро, и обязанности кого-либо ждать у следователя тоже нет, — объясняет Матвей Цзен.

Вы можете оперативно связаться со своим адвокатом до начала обыска (собственно, до того, как вы впустили сотрудников полиции), предупредив его о готовящемся обыске. Учтите: во время самого обыска вам могут запретить пользоваться мобильной связью.

Кто может быть понятыми?

Понятые — это независимые наблюдатели. Обычно в качестве понятых полиция вызывает соседей обыскиваемых.

Иногда сотрудники полиции приезжают со своими понятыми, что, конечно, является нарушением. В этом случае понятые не являются наблюдателями, а являются участниками обыска, — говорит Матвей Цзен.

Это незаконно. Однако на практике повлиять на такую ситуацию довольно сложно.

Обыск — это реализация властных полномочий. Вы можете указать на какие-то нарушения, но не следует ожидать, что полиция тут же что-то по этому поводу предпримет, — отмечает Матвей Цзен.

А какие же советы могут пригодиться во время обыска?

Проведите заранее тренинг Лучше всего в этой ситуации заранее договориться с адвокатом, чтобы он разработал план и провел инструктаж — как вести себя в случае обыска, — говорит Матвей Цзен.

Если вы предполагаете, что к вам могут прийти с обыском — подстрахуйтесь заранее.

Не обязательно сообщать пароли от устройств

Вы имеете право не сообщать следователю пароли от компьютеров и мобильных устройств. Это право вытекает из статьи 51 Конституции РФ, — информирует Коллегия адвокатов «Отчерцова и партнеры».

Кроме того, статья 51 Конституции позволяет вам не свидетельствовать против себя и своих близких.

Наблюдайте за следователем и следите за понятыми

Вы имеете право наблюдать за тем, как проходит обыск. Также следите, чтобы понятые не просто стояли где-то в стороне, а отслеживали действия следователя.

Шифруйте информацию

В принципе, полиция во всех странах мира может зайти куда угодно. Почему такое внимание, например, к информационной безопасности, к шифрованию? Потому что зашифрованный жесткий диск — он недоступен. Жесткий диск, с которого нельзя считать информацию — он по доказательственной силе похож на кирпич, — объясняет Матвей Цзен.

Если вы хотите засекретить какую-то информацию, надо шифровать ее.

Скопируйте информацию из изымаемых носителей

Следователь имеет право изъять из квартиры практически любые электронные носители информации под предлогом, что это может иметь отношение к расследуемому делу — компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и т. п. Вы имеете право требовать скопировать всю информацию с них (статья 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ), — сообщает Коллегия адвокатов «Отчерцова и партнеры».

Если следователь отказывает вам в этом, то это нарушение, которое стоит зафиксировать в протоколе.

Читайте документы

Внимательно читайте все документы, которые вам предъявляют. На практике это очень сложно выполнить. Изучите постановление о проведении обыска. Бывает, что следователи или судьи допускают ошибки. Вы имеете право делать выписки из этих документов. Правда, сфотографировать их вам могут не дать, — говорит Матвей Цзен.

Укажите все замечания, которые возникли у вас в процессе обыска, в протоколе. Внимательно ознакомьтесь с ним, проследите, чтобы там были максимально подробно описаны изъятые у вас предметы и достоверно отражен ход обыска.

Получите копию протокола обыска (это право вам гарантирует статья 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

И, разумеется, не стоит оскорблять силовиков, оказывать сопротивление или мешать им вести обыск. Настаивайте на соблюдении ваших прав, однако не нарушайте закон.