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«Вытащат наружу»: сотрудники Первого канала готовы взбунтоваться 

Рамблер 15 минут назад
Журналисты Первого канала готовы взбунтоваться из-за гонораров гостей скандальных ток-шоу, пишут «Госновости».
По информации издания, глава дирекции информационных программ Первого Кирилл Клейменов получает от подчиненных претензии относительно размера их заработной платы — она несколько меньше, чем у коллег с канала «Россия», и в разы меньше гонораров, которые получают гости скандальных ток-шоу на Первом за одно-единственное появление в студии.
Так, недавно актриса Мария Шукшина рассказывала, что за два дня съемок и рассказ о конфликте в знаменитом семействе ее дочь Анна Трегубенко получила четыре миллиона рублей, а самой Шукшиной за то же самое предлагали пять.
Кроме того, сообщалось, что лишь одно появление на Первом в разгар скандального развода принесло бывшей жене актера Армена Джигарханяна Виталине Цимбалюк-Романовской 15 миллионов.
«Говорят, в ближайшее время кто-то (из журналистов Первого канала. — Прим. ред.) хочет громко хлопнуть дверью и вытащить конфликт наружу», — сообщает издание.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Кирилл Клейменов , Армен Джигарханян
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