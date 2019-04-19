Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ узнали о «бунте» сотрудников «Первого канала» из-за гонораров приглашенных звезд 

Ura.Ru 52 минуты назад
Сотрудники службы информации «Первого канала» предъявляют претензии к заместителю генерального директора Кириллу Клейменову и готовят «бунт». Причиной стали миллионные гонорары участников скандальных шоу и низкие зарплаты самих работников. Об этом пишет сайт «Госновости».
Сведения о гонорарах звезд ранее раскрыла актриса Мария Шукшина. По словам артистки, ее дочери Анне за один съемочный день в шоу, в котором она рассказала о взаимоотношениях в семье, «Первый» заплатил якобы четыре миллиона рублей.
«Самой Марии и ее знаменитой маме Лидии Федосеевой-Шукшиной предлагали по пять миллионов рублей за съемочный день. Жене Армена Джигарханяна Цимбалюк-Романовской в разгар скандала заплатили за появление на программе пятнадцать миллионов рублей», — пишет издание.
Кроме того, издание уточняет, что сотрудники «Первого» жалуются, что их зарплаты ниже, чем у коллег на телеканале «Россия 1». Однако суммы гонораров не раскрываются. Получить оперативный комментарий от «Первого» «URA.RU» не удалось. В дирекции общественных связей канала не взяли трубку.
Ранее стало известно, что гонорар спортивного комментатора Василия Уткина на «Первом канале» во время чемпионата мира по футболу в 2018 году составил 738 тысяч рублей, напоминает телеканал 360. Такую сумму он получил за один матч.
Ura.Ru: последние новости
В «Бессмертном полку» запретили нести портреты Сталина и возглавлять колонну чиновникам Японские журналисты назвали неожиданную причину развала СССР Пользователей соцсетей ужаснула новая «Мисс Россия». «Это транс?»
Комментарии16
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Василий Уткин , Кирилл Клейменов , Армен Джигарханян , Телеканал "360° Подмосковье"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач Цывиной назвала возможные причины смерти актрисы9
Раскрыты данные экспертизы Марьянова14
Зеленскому посоветовали пойти на сделку с Россией29
Коломойский вступился за Порошенко44
Экс-президент Украины оценил вероятность войны с Россией146
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение