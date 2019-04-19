СМИ узнали о «бунте» сотрудников «Первого канала» из-за гонораров приглашенных звезд

Сотрудники службы информации «Первого канала» предъявляют претензии к заместителю генерального директора Кириллу Клейменову и готовят «бунт». Причиной стали миллионные гонорары участников скандальных шоу и низкие зарплаты самих работников. Об этом пишет сайт «Госновости».

Сведения о гонорарах звезд ранее раскрыла актриса Мария Шукшина . По словам артистки, ее дочери Анне за один съемочный день в шоу, в котором она рассказала о взаимоотношениях в семье, «Первый» заплатил якобы четыре миллиона рублей.

«Самой Марии и ее знаменитой маме Лидии Федосеевой-Шукшиной предлагали по пять миллионов рублей за съемочный день. Жене Армена Джигарханяна Цимбалюк-Романовской в разгар скандала заплатили за появление на программе пятнадцать миллионов рублей», — пишет издание.

Кроме того, издание уточняет, что сотрудники «Первого» жалуются, что их зарплаты ниже, чем у коллег на телеканале «Россия 1». Однако суммы гонораров не раскрываются. Получить оперативный комментарий от «Первого» «URA.RU» не удалось. В дирекции общественных связей канала не взяли трубку.