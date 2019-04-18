Источник назвал причину транспортировки Дмитрия Быкова в Москву

Медики перевозят Дмитрия Быкова из Уфы в московскую клинику по просьбе родственников писателя, и они благодарны уфимским врачам за его спасение, сообщил РИА Новости источник в городском отделе здравоохранения.

Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолёт, на борту которого находится Быков и бригада медиков, вылетает из Уфы в Москву для госпитализации писателя в одну из московских клиник с целью продолжения интенсивного лечения. Он добавил, что друзья Быкова предоставили частный самолёт, в котором есть реанимационные возможности.

"Частный борт вылетел из Уфы в 22.00 (20.00 мск) из аэропорта Уфы. Писателя сопровождают медики, он на искусственной вентиляции лёгких. Решение о его перевозке в Москву было принято по просьбе родственников, которые пояснили, что в столице им было бы удобнее за ним ухаживать", — рассказал РИА Новости источник.

Собеседник отметил, что "родные и друзья Быкова выразили благодарность уфимским врачам за спасение писателя, за своевременно оказанную медицинскую помощь".

По данным источника, самолёт приземлится в Москве около десяти вечера.

Быкову стало плохо 16 апреля по дороге в Уфу, с борта самолета он был госпитализирован с подозрением на инсульт.