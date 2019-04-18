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Норкин вышел на связь после исчезновения из телеэфира 

Национальная Служба Новостей 53 минуты назад
Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание.
В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он впервые с момента госпитализации прокомментировал свое состояние.
«Ничего, спасибо», — сказал ведущий программы «Место встречи изменить нельзя», отвечая корреспонденту на вопрос о самочувствии.
При этом от ответа на вопрос о дальнейших планах Норкин уклонился, пишет РИА ФАН.
Ранее сообщалось, что в четверг должно было состояться общение телеведущего с руководством телеканала НТВ о дальнейшей судьбе шоу «Место встречи», в котором работал Норкин. Его школьный друг и автор единого учебника истории России Евгений Спицын рассказывал, что телеведущий выписан из клиники, в которой проходил лечение. Он также отмечал, насколько нелегкая его работа.
Спицын напомнил, что для ведения прямых эфиров необходимо иметь железные нервы, а также заметил, что Норкин работал в шоу на износ.
В госпитализации журналиста друзья винят нацистов, пишут «Дни.ру».
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Комментарии36
Общество , Андрей Норкин , РИА ФАН , НТВ
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