Норкин вышел на связь после исчезновения из телеэфира

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он впервые с момента госпитализации прокомментировал свое состояние.

«Ничего, спасибо», — сказал ведущий программы «Место встречи изменить нельзя», отвечая корреспонденту на вопрос о самочувствии.

При этом от ответа на вопрос о дальнейших планах Норкин уклонился, пишет РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что в четверг должно было состояться общение телеведущего с руководством телеканала НТВ о дальнейшей судьбе шоу «Место встречи», в котором работал Норкин. Его школьный друг и автор единого учебника истории России Евгений Спицын рассказывал, что телеведущий выписан из клиники, в которой проходил лечение. Он также отмечал, насколько нелегкая его работа.

Спицын напомнил, что для ведения прямых эфиров необходимо иметь железные нервы, а также заметил, что Норкин работал в шоу на износ.

В госпитализации журналиста друзья винят нацистов, пишут «Дни.ру».