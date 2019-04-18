Норкин прервал молчание и высказался о своем самочувствии

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое состояние после перенесенного гипертонического криза.

«Ничего, спасибо», — ответил ведущий на вопрос РИА ФАН о самочувствии.

Норкин отказался рассказывать о своих дальнейших планах и судьбе программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которую он вел.

«Извините, пожалуйста, я комментариев по этой теме не даю. Всего доброго», — сказал он.

Ранее друг Андрея Норкина, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын рассказал, что в конце этой недели должна состояться встреча телеведущего с руководством НТВ, после которой станет понятно, вернется ли Норкин в свою программу.