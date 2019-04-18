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Норкин прервал молчание и высказался о своем самочувствии 

Рамблер 4 минуты назад
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое состояние после перенесенного гипертонического криза.
«Ничего, спасибо», — ответил ведущий на вопрос РИА ФАН о самочувствии.
Норкин отказался рассказывать о своих дальнейших планах и судьбе программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которую он вел.
«Извините, пожалуйста, я комментариев по этой теме не даю. Всего доброго», — сказал он.
Ранее друг Андрея Норкина, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын рассказал, что в конце этой недели должна состояться встреча телеведущего с руководством НТВ, после которой станет понятно, вернется ли Норкин в свою программу.
Общество , Андрей Норкин , РИА ФАН , НТВ
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