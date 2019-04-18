Жена Дмитрия Быкова поблагодарила поклонников писателя за поддержку

Ирина Лукьянова , жена писателя Дмитрия Быкова , находящегося в уфимской больнице в тяжелом состоянии и в медикаментозном сне, поблагодарила его поклонников за поддержку, врачей — за помощь, а также попросила молитв о здоровье мужа. Ее слова размещены в четверг на официальной странице писателя в социальной сети Facebook.

"Большое вам спасибо за шквал добрых слов, беспокойств и предложений помощи в мою личку, в личку Быкова, в комментарии к многочисленным постам — мы будем всё читать ему, чтобы он знал, как вы все его любите. Он пока что спит, но я уверена, что он все слышит", — написала Ирина.

Супруга Быкова попросила думать о хорошем. "Я хочу попросить вас о некоторых вещах: кто может, молитесь; думайте о хорошем и знайте, что все будет хорошо: Димка сильный, просто немного переработал — отдохнёт и вернётся в строй", — добавила жена.

Лукьянова также поблагодарила всех, кто вызвался помочь деньгами, врачами и всем остальным.

"Врачи Уфы всегда на связи с Москвой и Минздравом, они делают все, что могут — спасибо им огромное", — добавила она.

51-летний Дмитрий Быков был доставлен в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания. Первоначально врачи подозревали у Быкова острое нарушение мозгового кровообращения, однако инсульт у писателя подтвержден не был.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова накануне поручила организовать телемедицинскую консультацию с главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии по поводу состояния писателя. По ее итогам сообщалось, что Быков находится в медикаментозной коме, показаний для перевода пациента в Москву нет. В четверг в Уфу вылетела бригада врачей НИИ нейрохирургии им. Бурденко, они проведут консилиум.

Творчество Быкова

Литературный дебют Дмитрия Быкова состоялся в 1992 году — тогда был опубликован сборник его стихотворений "Декларация независимости". В последующие годы вышли поэтические сборники "Послание к юноше", "Военный переворот", а в 2001 году увидел свет первый роман Быкова "Оправдание". Среди популярных романов писателя — "Эвакуатор", "Списанные", "Орфография", "Икс", "Июнь" и другие.