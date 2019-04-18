Убийства и побои: почему невозможно остановить подростковую ненависть

Свердловской области группа подростков зверски избила инвалида, отказавшегося дать им сигарету. Пострадавший попал в больницу с рваными ранами, гематомами и переломом. При этом в районе, где произошло ЧП, по данным СМИ, за последнюю неделю произошло как минимум семь подобных нападений. О том, как жестокие подростки расправляются с невинными людьми, что побуждает их к преступлениям и почему эксперты считают, что такую жестокость искоренить невозможно, — в материале «Газеты.Ru».

«Пытался скрыться, но его поймали и зверски избили»

Несовершеннолетние жители города Полевского Свердловской области жестоко избили инвалида, который отказался дать им сигарету на улице. Об этом сообщает местное издание 66.ru.

Инцидент произошел вечером 12 апреля, когда 22-летний инвалид возвращался домой с прогулки. Однако путь ему перегородила компания подростков, которые попросили у парня сигареты.

«Он сказал, что не курит. После этого его схватили за куртку, потребовали вывернуть карманы и достать оттуда все содержимое. В какой-то момент сыну удалось вырваться, он попытался скрыться между домами, но его поймали и зверски избили», — рассказал отец избитого молодого человека.

По его словам, подростки выбили инвалиду три передних верхних зуба, разорвали губу, сломали и порвали нос, а также нанесли множественные гематомы и ссадины. «И это при том, что он инвалид с детства, у него травма головы, у него судорожные приступы часто бывают», — отметил мужчина.

Когда окровавленный молодой человек все-таки добрался домой, отец сразу же отвез его в больницу, где ему оказали необходимую помощь. После этого семья написала заявление в правоохранительные органы

В настоящий момент силовики устанавливают личности подростков, проверяют состоящих на учете местных жителей и выясняют, кто из них может быть причастен к нападению. Для оценки степени причиненного инвалиду вреда также назначена экспертиза. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

На следующий день после ЧП отец пострадавшего пообщался с продавщицей магазина, расположенного неподалеку от места происшествия. Она рассказала, что за полторы недели в том же районе якобы было совершено около семи аналогичных преступлений. При этом двое из потерпевших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Официального подтверждения серии нападений нет.

Аналогичное преступление в августе 2018 года произошло в Свердловской области. Тогда подростки из города Березовского жестоко избили инвалида, спутав его с наркоманом из-за проблем с речью. Перед этим они заставили молодого человека раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет.

После, пишут СМИ, подростки повалили инвалида на землю, стали плевать и мочиться на него, а затем избили табуретом. Один из них при этом прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. На следующее утро изуродованное тело 20-летнего инвалида нашли случайные прохожие.

«На похоронах я испытала настоящий шок, настолько сильно было изувечено лицо, — сообщила РИА «Новости» знакомая погибшего. — Если бы мне не сказали, я бы его не узнала. Даже руки были полностью разбиты и переломаны, такое чувство, что он не сопротивлялся».

Силовики быстро установили личности подростков, участвовавших в нападении. Против них возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью и из хулиганских побуждений». В начале апреля 2019 года прокуратура Свердловской области запросила Березовский городской суд отправить подростков в тюрьму на девять лет и девять месяцев.

Следствие не обошло стороной и 13-летнюю школьницу, снимавшую на камеру жестокое нападение, — ее поместили в центр временной изоляции на полтора года.

«Присыпали тело снегом и убежали»

Ранее Следственное управление СК РФ по республике Тыва сообщило о жестокой выходке двух подростков из Кызыла. В ночь с 5 на 6 апреля 2019 года они до смерти избили 40-летнего мужчину, а также изнасиловали его жену.

По информации силовиков, семейная пара ночевала в одной из пустых квартир жилого дома. Провести там вечер в тот день решила и компания 17-летних подростков. Между сторонами завязался конфликт, в процессе которого несовершеннолетние жестоко избили мужчину — от полученных травм он скончался на месте. После этого молодые люди надругались над его супругой.

Спустя три дня правоохранителям удалось задержать подростков. «Установлено, что один из них — учащийся средне-специального учебного заведения, второй учится в средней школе», — сообщила РИА Новости официальный представитель СК Тувы Алла Нурсат.

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц». Подростков поместили под стражу.

В Ростовской области также продолжается расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних, изнасиловавших и убивших молодую мать троих детей в начале декабря 2018 года. Инцидент произошел в городе Миллерово — труп женщины обнаружил охотник, возвращавшийся домой через лесополосу. Позже выяснилось, что убийство произошло тремя днями ранее.

Главными подозреваемыми в деле стали двое подростков 15 и 16 лет.

По версии следствия, юноши вместе с женщиной распивали алкогольные напитки, а затем предложили ей вступить с ними в интимную близость, но женщина отказалась, из-за чего молодые люди начали душить ее ремнем. Осознав, что их знакомая мертва, они присыпали тело снегом и убежали.

По данным местных СМИ, перед убийством подростки также изнасиловали свою жертву. Тем не менее подтвердить эту информацию смогут лишь результаты экспертизы. На данный момент известно лишь о том, что на теле жертвы не было части верхней одежды.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обоих заключили под стражу. По некоторым данным, в ту ночь в компании было не двое, а трое молодых людей. Еще один 15-летний юноша проходит по делу как свидетель. Все трое подростков учатся в одной группе в местном техникуме, где о них отзываются положительно. По словам директора учебного заведения Валентины Потаковой, оба подозреваемых живут в благополучных семьях и хорошо учатся, в связи с чем даже были определены в одну из лучших групп техникума.

«Один проучился всего два месяца, другой — только один. За это время оба зарекомендовали себя с положительной стороны, пропусков занятий и нарушений дисциплины за ними не наблюдалось. С виду — обычные дети. Насколько мне известно, в своих школах они также характеризовались положительно», — рассказала РИА «Новости» директор училища.

По ее словам, в день инцидента подростки были в техникуме, однако позже занятия отменили. Вместе с учителем и одногруппниками они отправились на концерт в местный Дом культуры. Потом трое молодых людей вышли из здания и стали распивать джин-тоник. «Сидели на остановке, собирались ехать домой. Подошла женщина и предложила им выпить водки», — заключила директор.

Можно ли усмирить агрессивных подростков

Обостренная жестокость современных подростков, в первую очередь, связана с отсутствием уважения к взрослым людям, считает заведующий отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

«Прервана цепочка уважения ко взрослым, поэтому так много нападений на тех, кто старше. Кроме того, отсутствуют жестокие моральные оценки: подросткам важно привлечь к себе внимание, при этом вопросов, связанных со справедливостью, не возникает», — пояснил эксперт.

Он отметил, что большое влияние на агрессивность подростков оказывает современная культура, которая культивирует и даже романтизирует насилие.

«Ранее были более жесткие внешние правила поведенческие, а сейчас у ребенка никто не формирует такой важной характеристики, как контроль за своим поведением», — считает психолог.

Мария Новикова. На подростков, совершающих жестокие поступки, серьезно влияет их окружение. Те поступки, на которые дети чаще всего не решаются в одиночку, они обычно совершают группами. Делают они это, чтобы выделиться, считает научный сотрудник лаборатории профилактики асоциального поведения НИУ ВШЭ

«В целом семья, окружение играют большую роль. Обычно сложности семейного воспитания выражаются в том, что с самого раннего возраста ребенок испытывает дефицит эмоционально теплых отношений, не формируется надежная привязанность, — рассказала эксперт «Газете.Ru». — Если есть предпосылки к психическим заболеваниям, семейное неблагополучие и «нездоровое» социальное окружение, отсутствие адекватных примеров поведения перед глазами повышают вероятность возникновения агрессии».

При этом, как отмечают эксперты, внешнее благополучие и состоятельность, которую семьи обычно демонстрируют обществу, далеко не всегда являются залогом нормального психического развития ребенка. Даже в обеспеченных семьях, где за детьми осуществляется должный уход, может возникнуть проблема недостатка эмоционального общения.

«Иногда проблема заключается в том, что родители не устанавливают границы дозволенного, ребенок чувствует, что ему вроде как все можно, но при этом не очень понимает, что с этой свободой делать. Детям нужны некоторые границы для того, чтобы чувствовать себя в безопасности в психологическом плане», — отметила Новикова.

Учителей необходимо учить взаимодействовать с разными типами подростков, убежден Сергей Ениколопов.