Пока вы спали: Россияне останутся без карт из-за санкций 

Депутаты оказались богаче губернаторов
Самый богатый региональный депутат заработал в 2018 году 10 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант». Губернаторы и региональные депутаты начали публиковать свои декларации о доходах. Пока рекордсменом является депутат заксобрания Владимирской области и вице-президент мясокомбината «Владимирский стандарт» Павел Антов — единоросс заработал почти 10 миллиардов. Богатейший из успевших отчитаться о доходах губернаторов, глава Московской области Андрей Воробьев, заработал в 10 раз меньше — 95,7 миллиона.
Россияне останутся без карт из-за санкций
Карты Visa и MasterCard, выпущенные половиной российских банков, могут перестать работать из-за американских санкций. Об этом анонимный топ-менеджер Национальной системы платежных карт рассказал «Известиям». По его словам, Центральный банк начал уведомлять об этом банки, а вскоре намерен посоветовать кредитным организациям перейти на российское программное обеспечение. В пресс-службе регулятора изданию это не подтвердили и не опровергли, однако отметили, что оценка рисков в части бесперебойности работы при передаче банками части своих функций внешним подрядчикам — это «крайне важно».
Дорогая нефть обрушит рынок
Рост нефтяных цен грозит повторением краха 2014 года, пишут «Известия». Нефть подорожала почти на 30% с начала 2019 года — баррель сорта «Брент» стоит сейчас больше 70 долларов. Котировки растут по большей части благодаря выполнению и даже перевыполнению соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Такое положение вещей напомнило аналитику Джону Кемпу то, которое сложилось незадолго до обвала цен на «черное золото» в 2014-м. Тогда «Брент» стоила больше 100 долларов, нефтедобытчики ничего не сделали, чтобы они упали, рынок стал затоварен и обрушился. Теперь же рынку грозит не это, а падение спроса, ведь рост мировой экономики замедлился.
Россию очистят налогом
В России может появиться экологический налог, рассказал «Российской газете» глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. По его словам, этот вопрос уже обсуждается финансовым блоком правительства. Экологический налог может стать заменой уже имеющихся платежей для компаний за сбросы неочищенных стоков в водные объекты. Может он и «простимулировать» бизнес использовать современные технологии очистки, считает Кириллов.
Минск захотел пошлин
Белоруссия хочет увеличения своей доли в собираемых за счет ввозных таможенных пошлин платежах в рамках Евразийского экономического союза, сообщает «Коммерсант». Ввозные таможенные пошлины в ЕАЭС распределяются в зависимости от объемов импорта и с учетом принципа страны назначения: Россия — 85,265%, Казахстан — 7,055%, Белоруссия — 4,56%, Киргизия — 1,9%, Армения — 1,22%. Срок действия этих нормативов — до конца 2019 года. Все страны за исключением Белоруссии согласны на продление срока — Минск же хочет, чтобы его доля выросла.