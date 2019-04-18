Пока вы спали: Россияне останутся без карт из-за санкций

Депутаты оказались богаче губернаторов Самый богатый региональный депутат заработал в 2018 году 10 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант». Губернаторы и региональные депутаты начали публиковать свои декларации о доходах. Пока рекордсменом является депутат заксобрания Владимирской области и вице-президент мясокомбината «Владимирский стандарт» Павел Антов — единоросс заработал почти 10 миллиардов. Богатейший из успевших отчитаться о доходах губернаторов, глава Московской области Андрей Воробьев , заработал в 10 раз меньше — 95,7 миллиона. Россияне останутся без карт из-за санкций Карты Visa и MasterCard, выпущенные половиной российских банков, могут перестать работать из-за американских санкций. Об этом анонимный топ-менеджер Национальной системы платежных карт рассказал «Известиям». По его словам, Центральный банк начал уведомлять об этом банки, а вскоре намерен посоветовать кредитным организациям перейти на российское программное обеспечение. В пресс-службе регулятора изданию это не подтвердили и не опровергли, однако отметили, что оценка рисков в части бесперебойности работы при передаче банками части своих функций внешним подрядчикам — это «крайне важно». Дорогая нефть обрушит рынок Рост нефтяных цен грозит повторением краха 2014 года, пишут «Известия». Нефть подорожала почти на 30% с начала 2019 года — баррель сорта «Брент» стоит сейчас больше 70 долларов. Котировки растут по большей части благодаря выполнению и даже перевыполнению соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Такое положение вещей напомнило аналитику Джону Кемпу то, которое сложилось незадолго до обвала цен на «черное золото» в 2014-м. Тогда «Брент» стоила больше 100 долларов, нефтедобытчики ничего не сделали, чтобы они упали, рынок стал затоварен и обрушился. Теперь же рынку грозит не это, а падение спроса, ведь рост мировой экономики замедлился. Россию очистят налогом В России может появиться экологический налог, рассказал «Российской газете» глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов . По его словам, этот вопрос уже обсуждается финансовым блоком правительства. Экологический налог может стать заменой уже имеющихся платежей для компаний за сбросы неочищенных стоков в водные объекты. Может он и «простимулировать» бизнес использовать современные технологии очистки, считает Кириллов. Минск захотел пошлин Белоруссия хочет увеличения своей доли в собираемых за счет ввозных таможенных пошлин платежах в рамках Евразийского экономического союза сообщает «Коммерсант». Ввозные таможенные пошлины в ЕАЭС распределяются в зависимости от объемов импорта и с учетом принципа страны назначения: Россия — 85,265%, Казахстан — 7,055%, Белоруссия — 4,56%, Киргизия — 1,9%, Армения — 1,22%. Срок действия этих нормативов — до конца 2019 года. Все страны за исключением Белоруссии согласны на продление срока — Минск же хочет, чтобы его доля выросла.