«Тяжелая болезнь»: умер спецкор Первого канала

Корреспондент Первого канала Илья Костин умер на 40-м году жизни. Причиной смерти, по словам его коллег, стала «тяжелая болезнь». На Первом канале журналист работал с 2003 года, создавая репортажи для таких информационных программ, как «Новости» и «Время». За годы своей службы он побывал в Чечне Ираке , где освещал военные конфликты.

На 40-м году жизни умер корреспондент Первого телеканала Илья Костин. Об этом сообщил председатель Союза журналистов Северной Осетии Тимур Кусов.

«Это невыносимо больно. Когда уходят близкие. Мы делали первые шаги в журналистику вместе. Илья Костин, спецкор Первого канала. Наш. С журфака СОГУ, из «Иринформа». Илюха, мы будем помнить. Светлая память», — написал Кусков на странице в фейсбук. В комментариях к записи он указал, что причиной смерти Костина стала онкология.

Информацию о смерти журналиста подтвердили и на самом телеканале, где он проработал 15 лет.

«Беда, которая коснулась нас всех на Первом канале. Не стало нашего коллеги, корреспондента Ильи Костина. Умный, талантливый, интеллигентный, безмерно тактичный и очень тонкий. Это тот человек, который никогда не выходил из себя, хотя эфир — это всегда огромный стресс. Он одинаково профессионально работал в горячих точках, на официальных мероприятиях. Многое знал об искусстве», — говорится на сайте СМИ.

Там добавили, что в последнее время Костин болел, но при этом оставался самим собой. «Радовался жизни и не замкнулся в себе, когда его настигла тяжелая болезнь. Та, на борьбу с которой уходят все силы, но часто бывает, что она все равно сильнее», — сообщили на телеканале.

«Таким талантливым, интересным, молодым мы запомним его навсегда. Мы переживаем и скорбим вместе с друзьями и близкими Ильи», — сказали его коллеги.

Спецкорреспондент Первого канала Илья Костин родился 31 октября 1979 года во Владикавказе

Он окончил Владикавказское училище искусств имени Валерия Гергиева и факультет журналистики Северо-Осетинского государственного университета имени Косты Хетагурова. С 17 лет Костин работал корреспондентом в государственном информационном агентстве «Иринформ», где и начал свою карьеру журналиста.

Кроме того, он сотрудничал с Российской телерадиокомпанией (РТР). С 1999 года по 2002 год журналист работал на телеканале НТВ в качестве собственного корреспондента на Северном Кавказе. Костин делал репортажи для таких программ, как «Сегодня» и «Итоги».

Когда он переехал в Москву, то в течение года работал корреспондентом информационной службы на телеканале «Телевизионный спектр» (ТВС). В 2003 году Костин стал корреспондентом информационных программ «Новости» и «Время» на Первом канале.

За время профессиональной деятельности Илья Костин побывал в Чечне, Ираке, освещая военные конфликты. Кроме того, он работал в президентском пуле. В дни теракта на Дубровке и взрыва в московском метро (6 февраля 2004 года) вел репортажи с мест событий.

В начале февраля этого года стало известно о смерти 42-летнего корреспондента НТВ Юрия Кучинского, который работал на телеканале с 2007 года.

«У него был особый, всегда узнаваемый, индивидуальный стиль сюжетов. Юрий как никто мог раскрыть и показать с неожиданного ракурса даже самую банальную тему. За прошедшие годы для многих из нас он стал не просто коллегой, но и другом», — говорится на сайте телеканала. Причина смерти не называется. До своего 43-летия журналист не дожил буквально недели.

Уроженец Перми Юрий Кучинский несколько лет проработал на радио и на федеральных телевизионных каналах страны.

Ранее, в октябре 2018 года, ушел из жизни еще один корреспондент НТВ. Никита Развозжаев скончался в возрасте 25 лет. Как предполагают СМИ, журналист «совершил необдуманный поступок». На своей странице в социальной сети «Вконтакте» он оставил записку, в которой просил прощения у родных и близких ему людей, поблагодарил коллег.

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед родителями. Я не оправдал ваших надежд. Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, все сложилось бы иначе. Но это мое решение. Простите», — написал корреспондент в посте.

Телеканал, где работал журналист, после его смерти опубликовал официальное заявление с информацией о том, что это был суицид, передает НСН.

«Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой. Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», — сообщили его коллеги.

Никита Развозжаев приехал в Москву из Саратова. В родном городе он закончил журфак Саратовского государственного университета, работал спецкорреспондентом местного ГТРК.

Известен Развозжаев стал после того, как во время съемок прямого эфира о праздновании Дня ВДВ его ударил пьяный дебошир.

Инцидент произошел в августе 2017 года. Развозжаев вел репортаж на фоне фонтана, в это время к нему подошел некто Дмитрий Орлов и начал грозить «захватить Украину», при этом мужчина употреблял ненормативную лексику.

Корреспондент телеканала попросил мужчину успокоиться и помолчать, при этом добавил «пожалуйста». В ответ на это Орлов ударил журналиста прямо в челюсть, после чего тот упал.

Вскоре нарушителя порядка задержала полиция, а журналисту оказали скорую медицинскую помощь. По словам самого корреспондента, он не прервал прямой эфир, потому что думал, что мужчина просто пройдет мимо.

«Когда он подошел, я подумал, что это праздно гуляющий человек. Думал, может, он крикнет «Слава ВДВ», и я смогу как-то обыграть это», — рассказал Развозжаев.

Спустя некоторое время на сайте телеканала появилось официальное заявление.