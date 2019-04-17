Умер 39‐летний корреспондент Первого канала

Ираке. Скончался молодой спецкор Первого канала Илья Косин. Журналист работал в пуле президента, освещал теракты на Дубровке и в московском метро, военные конфликты в Чечне

Умер 39-летний специальный корреспондент Первого канала Илья Костин. Об этом сообщили на сайте телеканала.

Известный журналист скончался в Москве 17 апреля после продолжительной болезни, которая отняла у него все силы.

Сотрудники Первого канала отозвались о коллеге, как об умном, талантливом, интеллигентном, «безмерно тактичном и очень тонком» человеке. Костин всегда держал свои эмоции при себе, несмотря на то, что эфир — всегда огромный стресс, отметили на телеканале. Он мог профессионально работать и в горячих точках, и на официальных мероприятиях. Журналист также хорошо разбирался в искусстве.

Как отметили коллеги, Костин продолжал со всеми общаться даже после известия о серьезном заболевании. Он уделял всем время, хотя борьба с болезнью отнимала все силы.

«Таким талантливым, интересным, молодым мы запомним его навсегда. Для нашей редакции это очень большая утрата. Мы переживаем и скорбим вместе с друзьями и близкими Ильи», — написали на сайте телеканала.

Илья Костин работал на Первом канале с июня 2003 года. Он занимал должность корреспондента информационных программ «Новости» и «Время». Журналист освещал военные конфликты в Чечне и Ираке, работал в президентском пуле. Кроме того, спецкор вел репортажи в день теракта на Дубровке в Москве и взрыва столичного метро.