Омские чиновники передали роженице деньги за налог на подарки

Администрация Омска передала роженице Сании Абдуллиной деньги, необходимые для выплаты налога на полученные ею подарки и цветы. Их вручили ей в роддоме 1 января 2019 года по случаю рождения ребёнка.

В тот день молодую маму предупредили о необходимости уплаты налога в 13%. Однако женщина была шокирована тем, что чиновники учли даже стоимость цветов. После того, как ситуация стала публичной и вызвала общественный резонанс, муниципальные служащие решили исправить положение.

С администрации приехали, вручили конверт, в котором лежат 2500 рублей и уехали. Сказали, что коллективом решили помочь нашей семье… Тётенька такими злыми глазами на меня смотрела, — приводит Life слова молодой мамы.

Россияне обязаны уплачивать налог на подарки, полученные от официальных организаций, если их стоимость превышает 4 000 рублей. Сании в день рождения ребёнка вручили букет и десять сертификатов в детские магазины на общую сумму 20 тысяч рублей.

Ранее News.ru писал, что Налоговый кодекс хотят дополнить несколькими новыми главами: об экологическом, утилизационном и курортном сборах, о плате за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам и об обязательных отчислениях операторов связи. Одобрение этих изменений парламентом неминуемо приведёт к росту фискальной и административной нагрузки, убеждены опрошенные аналитики.