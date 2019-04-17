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Омские чиновники передали роженице деньги за налог на подарки 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Администрация Омска передала роженице Сании Абдуллиной деньги, необходимые для выплаты налога на полученные ею подарки и цветы. Их вручили ей в роддоме 1 января 2019 года по случаю рождения ребёнка.
В тот день молодую маму предупредили о необходимости уплаты налога в 13%. Однако женщина была шокирована тем, что чиновники учли даже стоимость цветов. После того, как ситуация стала публичной и вызвала общественный резонанс, муниципальные служащие решили исправить положение.
С администрации приехали, вручили конверт, в котором лежат 2500 рублей и уехали. Сказали, что коллективом решили помочь нашей семье… Тётенька такими злыми глазами на меня смотрела, — приводит Life слова молодой мамы.
Россияне обязаны уплачивать налог на подарки, полученные от официальных организаций, если их стоимость превышает 4 000 рублей. Сании в день рождения ребёнка вручили букет и десять сертификатов в детские магазины на общую сумму 20 тысяч рублей.
Ранее News.ru писал, что Налоговый кодекс хотят дополнить несколькими новыми главами: об экологическом, утилизационном и курортном сборах, о плате за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам и об обязательных отчислениях операторов связи. Одобрение этих изменений парламентом неминуемо приведёт к росту фискальной и административной нагрузки, убеждены опрошенные аналитики.
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Общество , Омск
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