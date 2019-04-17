Чего больше всего боятся россияне

Современный человек практически постоянно находится в состоянии тревожности. В качестве её источников выступает целый ряд факторов — от бытовых проблем до ситуации во внешней политике страны. Аналитики компании КРОС подготовили исследование «Национальный индекс тревожностей», которое показывает, что беспокоит россиян. В нём учитывается присутствие тревожной темы в СМИ, её распространение в соцсетях, а также продолжительность обсуждения темы гражданами.

взрыва бытового газа . К актуализации страха привёл выход серии материалов в СМИ о взрыве газа в жилом доме в Анализ полученных специалистами данных показал, что больше всего граждане боятся. К актуализации страха привёл выход серии материалов в СМИ о взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске , считают исследователи. Люди стали проецировать произошедшее на себя и опасаться, что аналогичная ситуация может произойти и в их доме.

страх резкого роста цен на товары и услуги . При этом, как отмечают специалисты, он является самым актуальным и массовым. Замыкает тройку страхов гонка вооружений . К ней относятся все опасения россиян связанные с напряженностью в отношениях На втором месте расположился. При этом, как отмечают специалисты, он является самым актуальным и массовым. Замыкает тройку страхов. К ней относятся все опасения россиян связанные с напряженностью в отношениях России США , в частности, наращиванием военного потенциала обеими сторонами и военными учениями.

Однако тут мы впервые видим ситуацию, когда для СМИ тема важна, но люди в соцмедиа её практически не обсуждают, — отмечают исследователи. — Аналогичный псевдострах — война с Украиной.

По их утверждениям, несмотря на то, что ситуация в соседнем государстве и риск военного противостояния с ней регулярно обсуждаются на российском телевидении, для граждан эта тема не является предметом интереса за пределами телеэфиров.

На четвёртом месте в рейтинге расположилась боязнь терактов . Основной его причиной стал уже упоминавшийся взрыв в Магнитогорске. Также беспокойство россиян вызвало появившиеся в информационном поле новости о процессе передачи в суд дела о теракте в метро в Санкт-Петербурге.

Можно констатировать, что угроза терроризма не оставляет граждан, и любая информация по теме только подпитывает эту фобию, — отмечают исследователи.

Боязнь пострадать от беспризорных собак стала лидером рейтинга страхов по их приживаемости среди россиян. При этом специалисты отмечают, что СМИ «не чувствуют эту тему», в то время как сразу в нескольких крупных регионах, в частности в Петербурге и Подмосковье она крайне активно обсуждалась в социальных сетях.

На втором месте по приживаемости оказалась боязнь изоляции российского интернета . Несмотря на то, что в СМИ эта тема поднимается не часто, пользователи социальных сетей уделяют большое внимание обсуждению того, что их ждёт в случае реализации законопроекта об автономном рунете. Замыкает тройку рейтинга страх вреда здоровью от плохой экологии . Триггером для него стала катастрофа в Башкирии, где из-за возгорания неэксплуатируемого карьера по добыче медной руды начал распространяться смог.

На четвёртом месте расположился страх резкого роста цен на товары и услуги , расположившийся и в основном рейтинге. На пятом — обсуждение эпидемии кори среди детей .

Как формируется тревожность

Как утверждают авторы исследования, тревожность появляется на основании нескольких факторов. Во-первых, на её формирование влияет повестка СМИ: новости, которые человек примеряет на себя и своих близких. Во-вторых — обсуждение их в соцмедиа. Также формированию тревожности способствует личный опыт. В него исследователи включают устойчивые фобии и так называемую поколенческую матрицу, которая появляется в ходе воспитания. Она, к примеру, может проявляться в страхе ядерной войны или голода. Что касается устойчивых фобий, то тут можно отметить, что трагические или резонансные события их обостряют.