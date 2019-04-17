Сравнил Нотр-Дам с Одессой: эксперту врезали на Первом канале

В ходе обсуждения пожара в соборе Парижской Богоматери в эфире программы «Время покажет» на Первом канале ведущий Анатолий Кузичев выгнал из студии политолога Александра Сытина из-за его некорректного комментария, допущенного в ходе обсуждения гостями передачи поджога и расстрела Дома профсоюзов в Одессе.

В ходе обсуждения в эфире программы «Время покажет» пожара, который произошел в Соборе Парижской Богоматери, политолог Александр Сытин допустил некорректное высказывание относительно трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, в результате которых погибли 48 человек, после чего ведущий передачи Анатолий Кузичев попросил его покинуть студию.

Во время противостояния между активистами движения «Антимайдан» и участников запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) в Одессе 2 мая 2014 года произошла потасовка на Куликовом поле, где протестующие против смены власти в стране разбили палаточный городок.

Столкновения привели к тому, что представители «Антимайдана» укрылись в Доме профсоюзов, который подожгли радикалы. По тем, кто пытался выбраться из горящего здания, открывали стрельбу.

Участники передачи вспомнили об этих событиях, говоря о пожаре в Париже, чем вызвали недовольство эксперта, который счел подобные сравнения неуместными.

«Ну, вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», — сказал Сытин.

Его слова вызвали резко негативную реакцию у аудитории.

«Человеческий материал» никуда не зовут, оно само приплывает, вы сюда приплыли. Вы кто такой, который может определять, кто такой «генетический материал»? Плевать на тебя. Человек, который называется кого-то «генетическим» или «человеческим материалом», он вряд ли человек», — ответил ему специальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

Из-за возмущения участников обсуждения ведущему пришлось вмешаться и прервать крики гостей.

«Называть людей генетическим материалом в этой студии не позволено никому», — сказал Кузичев.

После этого он отобрал у Сытина микрофон и потребовал, чтобы тот покинул студию. Уходя, эксперт послал всех присутствующих «ко всем чертям и свиньям».

Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло 15 апреля около 19.50 мск. Огонь сначала охватил верхние ярусы здания, из-за пожара обрушился шпиль собора, произошло мощное задымление.

Пожар был полностью ликвидирован, после чего сотрудники экстренных служб провели пролив конструкции для предотвращения возможности повторного возгорания. Представители пожарной службы Парижа сообщили, что в ходе работ пострадали двое полицейских и один пожарный.

Пожар уничтожил деревянные конструкции собора — сгорели дубовые балки, из которых был сделан каркас крыши и возраст которых составлял около 8 веков. Несмотря на это, огонь не повредил витражи здания.

Уцелели и религиозные реликвии, которые хранятся в соборе — в частности, пожарным удалось спасти Терновый венец, который находился на хранении в Иерусалиме до 1063 года и был приобретен королем Людовиком IX у византийского императора, а также фрагмент распятия и гвоздь, хранившиеся в сокровищнице.

«Я вам торжественно заявляю сегодня вечером, что мы восстановим этот кафедральный собор. Все вместе. Это, без сомнения, часть судьбы Франции. И проект, который у нас будет на годы вперед», — пообещал парижанам президент Франции Эммануэль Макрон.

Свои соболезнования Макрону выразил президент России Владимир Путин , который назвал произошедшее в столице Франции «бедой».

«Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь», — говорится в официальном заявлении Путина.

Глава государства подчеркнул, что произошедшее «откликнулось болью в сердцах россиян».

Сам Макрон, в свою очередь, пообещал «сделать собор еще красивее» после реконструкции и выразил уверенность в том, что восстановительные работы будут завершены через пять лет, а также пообещал для достижения этой цели мобилизовать все доступные силы. Он также подчеркнул, что пожар вновь обратил внимание людей на неумолимое движение истории, которая приносит людям тяжелые испытания.