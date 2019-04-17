Пока вы спали: Одноклассник раскрыл «тайны» Зеленского

«Страшное знамение гнева Господня»: что символизирует пожар в Нотр-даме

Автор «Известий» Владислав Крылов заявил , что пожар в соборе Парижской богоматери стал для многих «страшным знамением гнева Господня». Также он назвал «горькой иронией» факт, что собор столь серьезно пострадал в XXI веке — «веке разума» и насмешек над «религиозным дурманом».

Крылов подчеркнул, что день пожара, 15 апреля, был первым днем Страстной седмицы для католиков. По мнению автора, расследование может прийти к выводу о преднамеренном преступлении: в феврале около десятка католических храмов по всей Франции были осквернены и подожжены неизвестными.

Какие пенсии будут у россиян через шесть лет

Минэкономразвития заявили, что к 2024 году страховые пенсии россиян вырастут на 39,4 процента по сравнению с 2018-м. «Известия» пишут , что из-за инфляции реальный рост составит только 9,5 процента.

Опрошенные газетой эксперты пояснили, что такая динамика не противоречит поручению президента индексировать выплаты на тысячу рублей ежегодно. В 2019-м средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 15,4 тысячи рублей, а к 2024 году он достигнет 20 тысяч.

ЦБ придумал защиту от телефонного мошенничества

Центробанк призвал банки до 30 мая предоставить списки телефонных номеров, которые используются ими для приема входящих звонков от клиентов и для исходящих вызовов клиентам. Как пишет «Коммерсант», регулятор планирует передать номера операторам связи, чтобы защитить граждан от мошеннических звонков.

Идея разделить номера на входящие и исходящие появилась у ЦБ на фоне массовых хищений денег у физлиц мошенниками, которые использовали технологию подмены номера. Эксперты пояснили «Коммерсанту», что регулятор попросит операторов блокировать любые попытки позвонить клиентам с номера «не того назначения».

Одноклассник рассказал о детстве Зеленского

Одноклассник Владимира Зеленского из криворожской школы номер 95 рассказал «Обозревателю», что даже в детстве будущий кандидат в президенты был «редким трудоголиком» и именно благодаря этому добился успеха в КВН.

По словам одноклассника Зеленского Андрея Заславского, они вместе ходили в местный театр, обсуждали философские темы и играли в «Что? Где? Когда?». Заславский считает Зеленского успешным человеком, которому «лично ничего не нужно», а пошел он в президенты, так как просто переживает за Украину.

Матвиенко уйдет работать в Пенсионный фонд