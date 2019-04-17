Изгнанный с Первого канала эксперт сделал заявление

Доктор исторических наук Александр Сытин, который назвал погибших в пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года «малоценным человеческим материалом», не видит в своём высказывании ничего предосудительного, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Впрочем, учёный готов извиниться.

Скандал разразился 16 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, куда Сытина пригласили в качестве эксперта. Речь шла о пожаре, разразившемся в стенах собора Парижской Богоматери. События во Франции участники передачи сравнили с трагедией, случившейся в мае 2014 года в Одессе, где в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Александр Сытин отреагировал неожиданно для всех присутствующих.

«Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного генетического материала в Одессе 2 мая 14-го года», — заявил Сытин.

Дерзкое высказывание вызвало бурю негодования в студии. В результате ведущий программы Анатолий Кузичев попросил Сытина покинуть павильон.

«Я, собственно говоря, не понял, почему их так это задело, там ничего такого сказано не было», — позже прокомментировал свои слова историк.

По его словам, если его реплика «кого-то шокировал», то он готов извиниться. Сытин подчеркнул, что он всего лишь высказал свою точку зрения.