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Изгнанный с Первого канала эксперт сделал заявление 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: кадр из программы/ Первый канал
Доктор исторических наук Александр Сытин, который назвал погибших в пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года «малоценным человеческим материалом», не видит в своём высказывании ничего предосудительного, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Впрочем, учёный готов извиниться.
Скандал разразился 16 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, куда Сытина пригласили в качестве эксперта. Речь шла о пожаре, разразившемся в стенах собора Парижской Богоматери. События во Франции участники передачи сравнили с трагедией, случившейся в мае 2014 года в Одессе, где в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Александр Сытин отреагировал неожиданно для всех присутствующих.
«Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного генетического материала в Одессе 2 мая 14-го года», — заявил Сытин.
Дерзкое высказывание вызвало бурю негодования в студии. В результате ведущий программы Анатолий Кузичев попросил Сытина покинуть павильон.
«Я, собственно говоря, не понял, почему их так это задело, там ничего такого сказано не было», — позже прокомментировал свои слова историк.
По его словам, если его реплика «кого-то шокировал», то он готов извиниться. Сытин подчеркнул, что он всего лишь высказал свою точку зрения.
Комментарии106
Общество , Анатолий Кузичев , Радиостанция "Говорит Москва"
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