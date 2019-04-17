Дети устроили заплыв на плотах на детской площадке

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Российские дети устроили заплыв на плотах по огромной луже на детской площадке 

Lenta.ru 1 час назад
В Новосибирске дети соорудили самодельный плот и устроили заплыв по гигантской луже, которая образовалась на месте детской площадки в результате таяния снега. Очевидцы сняли это на видео, его опубликовали «НГС. НОВОСТИ».
На кадрах видно, как три девочки плывут на плоту, отталкиваясь при помощи палки. Несколько детей стоят на берегу и наблюдают за этим.
Издание отмечает, что лужа находится в центре Тимирязевского сквера, недалеко от жилых домов. Ее глубина — примерно по колено, по размерам она больше похожа на пруд. Наполовину под водой оказались скамейки, турники и детские снаряды.
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