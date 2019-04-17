Папа — мэр: как школьник заработал полмиллиона

Несовершеннолетний сын чиновника из Свердловской области заработал почти полмиллиона за год. Также в его пользовании числятся жилой дом и квартира. Сам мэр города Серова Василий Сизиков за 2018 год заработал 2,58 млн рублей. Он объяснил, что источник дохода его сына — алименты, которые он выплачивал на протяжении долгих лет.

Сын главы города Серова Свердловской области Василия Сизикова за год заработал более 400 тыс. рублей. Об этом стало известно из декларации, опубликованной на сайте городской администрации.

Согласно данным документа, Сизиков в данный момент не состоит в браке, однако содержит несовершеннолетнего сына, который учится в седьмом классе. При этом за год в графе о доходах ребенка указана цифра в 409,3 тыс. рублей. У подростка в пользовании также находятся жилой дом площадью 552,8 кв. метра и квартира площадью 212 кв. метров.

Источник в администрации сообщил ФАН, что доходы мальчика основываются на алиментах, которые ему выплачивает отец. Позже эту информацию подтвердил и сам депутат.

«Речь идет об алиментах, которые по действующему законодательству определяются как доход ребенка. Не ожидал столь бурного обсуждения. Считал, что декларационная кампания нужна для достоверного предоставления сведений и противодействия коррупции, а не копания в подробностях частной жизни меня и моего несовершеннолетнего ребенка», — сообщил Сизиков РИА «Новости».

В опубликованной декларации также указано, что сам Сизиков за 2018 год заработал 2,58 млн рублей. Он также указал в документе два жилых дома площадью 121,3 и 296 кв. метров, которые находятся у него в пользовании.

Ранее сообщалось, что самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2018 года стал Григорий Аникеев . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт нижней палаты парламента.

Аникеев представляет в Госдуме Владимирскую область и является членом комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Отмечается, что он заработал более 2,3 млрд 326 млн рублей. При этом в 2017 году его доход составил 4,3 млрд

На втором месте по доходам среди депутатов оказался член комитета по делам национальностей Николай Борцов . Его доходы составили почти миллиард рублей — 988,5 млн Также среди тех, кто заработал больше остальных в минувшем году, оказались члены комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский , заработавший 424,3 млн рублей, и Владислав Резник , доход которого составил 409,7 млн рублей.

Ранее из доклада Института экономической политики им. Гайдара и РАНХиГС стало известно, что зарплаты чиновников растут неравномерно.

При этом у федеральных чиновников оплата труда превышает зарплату во многих отраслях на бирже труда, в то время как в территориальных органах доход госслужащих зачастую ниже среднего по рынку.

Для того, чтобы сделать такие выводы, экспертам пришлось проанализировать многочисленные попытки модернизации системы государственной гражданской службы за последние 15 лет. Также было изучена эффективность нынешней системы материального и нематериального стимулирования госслужащих.

По словам экспертов, до сих пор не существует единого нормативного акта о премировании и других способах стимулирования госслужащих. Не определен ни объем, ни периодичность премирования и начисления стимулирующих выплат. Каждое федеральное ведомство регулирует это самостоятельно.

Кроме того, в большинстве органов власти — кроме Федерального казначейства Федеральной налоговой службы — не существует «жесткой привязки размеров премий к показателям результативности деятельности». В связи с этим даже неэффективная работа чиновника «не является поводом к снижению (или невыплате) премий». В то же время отсутствует и ограничение по размеру премий.

Все эти условия влияют на то, что госслужащие не могут подсчитать свой доход. «Это обстоятельство может использоваться и при смене руководства органов: служащим действующей команды могут просто перестать начислять премии, их заработная плата существенно снизится, и они уйдут сами, освобождая места для новой команды», — говорится в результатах мониторинга РАНХиГС.

Такие условия превращают премирование для чиновников не в инструмент мотивации, а скорее в способ поддержки лояльности к руководству, отмечают эксперты.