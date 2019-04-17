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Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
В Чечне на волю выпустили 100 пятнистых оленей. Так в регионе восстанавливают популяцию животных. В акции принял участие глава республики Рамзан Кадыров.
Как написал руководитель региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте", за годы войны в регионе сильно сократилась фауна. Некоторые виды были и вовсе уничтожены.
— С окончанием КТО мы создали специальную программу по восстановлению дикой природы. В рамках реализации этого проекта перед нами стоит задача не только восстановить утерянное количество различных видов диких животных, но и значительно расширить его, — заявил Кадыров.
Сейчас в Чечне созданы заказники и заповедники, где выращивают животных. А вот пятнистых оленей пришлось завозить из Алтайского края, так как в регионе за годы войны их полностью уничтожили. За три года в горах Ножай-Юртовского, Веденского и Итум-Калинского районов на волю выпустили более 1000 животных. Еще столько же заселят равнинную часть республики.
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Общество , Видео , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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