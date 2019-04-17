Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей

Чечне на волю выпустили 100 пятнистых оленей. Так в регионе восстанавливают популяцию животных. В акции принял участие глава республики Рамзан Кадыров

Как написал руководитель региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте", за годы войны в регионе сильно сократилась фауна. Некоторые виды были и вовсе уничтожены.

— С окончанием КТО мы создали специальную программу по восстановлению дикой природы. В рамках реализации этого проекта перед нами стоит задача не только восстановить утерянное количество различных видов диких животных, но и значительно расширить его, — заявил Кадыров.

Сейчас в Чечне созданы заказники и заповедники, где выращивают животных. А вот пятнистых оленей пришлось завозить из Алтайского края, так как в регионе за годы войны их полностью уничтожили. За три года в горах Ножай-Юртовского, Веденского и Итум-Калинского районов на волю выпустили более 1000 животных. Еще столько же заселят равнинную часть республики.