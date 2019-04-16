НТВ на распутье: больному Норкину поставили диагноз

НТВ на распутье: почему Норкин не возвращается

О дальнейшей судьбе программы Андрея Норкина «Место встречи» станет известно на этой неделе. Школьный друг телеведущего сообщил журналистам о том, что тот уже выписался из клиники, однако все еще находится на больничном.

Школьный друг телеведущего, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын рассказал изданию, что судьба программы Норкина будет решаться на этой неделе.

«Норкин сейчас чувствует себя, конечно, получше, но еще на больничном, — сказал мужчина. — Из клиники он уже вышел. В конце этой недели у него будет разговор с руководством: как дальше быть, будет ли вообще эта программа в эфире. Если будет — то кто окажется ее ведущим? Ждем до четверга, будет разбор полетов. У человека был гипертонический криз, что же вы хотите!»

В настоящее время, по мнению Спицына, «Место встречи» — лишь жалкое подобие того, что было при его товарище.

«Это была его авторская программа, — заявил он. — Норкин — первоклассный ведущий. Я считаю, что он входит в тройку лучших ведущих на нашем ТВ. Он очень умный, образованный, с отменным чувством юмора, моментально реагирующий на неординарные ситуации. У него богатый опыт ведения программ. Я Андрея близко знаю и могу сказать, что именно его интеллектуальные возможности позволяют ему быть таким ведущим. Это — находка для любого канала!»

Вместе с тем Спицын отметил, что работа у Норкина очень тяжелая.

«Каждый день вести прямые эфиры — это надо иметь железные нервы, — заключил мужчина. — У него же еще была вторая, новая программа на НТВ и эфиры на «Комсомольской правде». Человек работал на износ. Ему надо было, условно говоря, восстановить силы. То, что с ним случилось, могло произойти в такой ситуации с каждым».

Пока Норкин поправляет свое здоровье, эфир ток-шоу «Место встречи» ведет Иван Трушкин . Накануне он выгнал писателя Сергея Лойко за его высказывание об Украине и эпатажное поведение.

Сообщается, что темой обсуждения был подъем фашизма на украинской территории.

Приглашенный эксперт Михаил Маркелов обратился к Лойко с вопросом, почему он, будучи гражданином России, поддерживает украинских бандеровцев и нацистов. Писатель ответил на это приветствием, использовавшимся в фашистской Германии, что привело к драке.

Отметим, что на проблему подъема националистических настроений на Украине указал писатель и врач Саломон Шульман в своей книге. Он убежден, что сочувствие к стране, взявшей курс на Европу, создает угрозу того, что европейцы станут «слепыми в отношении антисемитизма, антифеминизма и гонения на цыган».

В начале апреля Андрей Норкин ушел с эфира своей передачи, возмутившись одной из реплик гостей студии. Телеведущий заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях». Позднее стало известно, что он был госпитализирован в 14-е кардиологическое отделение Первой Градской больницы в Москве.

Стоит отметить, что подобное поведение телеведущему несвойственно — как правило, именно противоречащие ему гости и эксперты вылетают из студии.

В середине апреля этого года Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко, который кричал и перебивал своих собеседников. Телеведущий безапелляционно посоветовал украинцу «пойти отдыхать».

Гость сперва отразил атаку, заверив телеведущего что «отдыхает и здесь», однако когда тот пригрозил ему приглашением охранников, все-таки покинул студию.