Пациенты ползут по косогору, чтобы попасть в больницу

Ползущих по косогору к больнице пациентов сняли на видео в Башкирии

Добирающиеся к больнице по косогору пациенты в Башкирии попали на видео. Об этом сообщает портал ProUfu.

Отмечается, что пациенты ползут к больнице по косогору к Бурзянской Центральной районной больнице, расположенной на холме.

Как сообщается, больница была отстроена недавно, к ней были сделаны лестничные пролеты, на которых установлены пандусы. Однако у местных жителей остались претензии к строительству больницы.

Как отмечает СМИ, даже здоровым людям тяжело даются высокие пролеты, при строительстве некоторые моменты не учли, поэтому пациенты лезут по косогору, чтобы попасть в здание больницы.

В самом лечебном учреждении сообщили, что у них имеются и лестница, и пандусы, и въезд. Видеокадры при этом там назвали чьей-то шуткой.