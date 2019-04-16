Пациенты ползут по косогору, чтобы попасть в больницу

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Ползущих по косогору к больнице пациентов сняли на видео в Башкирии 

Газета.Ru 1 час назад
Добирающиеся к больнице по косогору пациенты в Башкирии попали на видео. Об этом сообщает портал ProUfu.
Отмечается, что пациенты ползут к больнице по косогору к Бурзянской Центральной районной больнице, расположенной на холме.
Как сообщается, больница была отстроена недавно, к ней были сделаны лестничные пролеты, на которых установлены пандусы. Однако у местных жителей остались претензии к строительству больницы.
Как отмечает СМИ, даже здоровым людям тяжело даются высокие пролеты, при строительстве некоторые моменты не учли, поэтому пациенты лезут по косогору, чтобы попасть в здание больницы.
В самом лечебном учреждении сообщили, что у них имеются и лестница, и пандусы, и въезд. Видеокадры при этом там назвали чьей-то шуткой.
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