Эксперты оценили востребованность профессий в России в 2018 году

Профессия повара в 2018 году в России оказалась более востребованной, чем работа менеджера, а уборщики стали нужнее администраторов, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Эксперты "Авито Работа" проанализировали изменения в массовых профобластях и профессиях за два года по базе сервиса. По оценке "Авито", на 16 самых массовых профессий в России в 2018 году приходилось 50% всех вакансий, в 2017 году — 50,8%.

"Самыми востребованными в России остаются продавцы (13%) и водители (8,6%). Среди остальных профессий разница в доле не так заметна. Спустя год произошли небольшие изменения. Менеджеры (3,5%) уступили третье место поварам (3,6%), администраторы — уборщикам, операторы — разнорабочим, а курьеры — официантам", — рассказали в сервисе.

Так, профессия уборщика теперь занимает пятую строчку в рейтинге, доля этого вида деятельности в объявлениях о найме в 2018 году составила 3,2%. Администраторы — на шестом месте (2,9%), на седьмом — разнорабочие (2,5%). За ними в рейтинге следует профессия оператора (2,2%), грузчика (2,1%), а охранники (1,9%) замыкают топ-10 самых востребованных профессий.

По данным "Авито", самой массовой сферой деятельности для россиян остаются продажи: в 2018 году число опубликованных вакансий в данной категории составило 18% от общего предложения о трудоустройстве. В то же время эта доля за год снизилась на 1,2 процентного пункта. "Второе место удержало строительство, чья доля достигла 11,5%, а третьим осталось производство — 10,5%", — добавили в сервисе.

В "Авито" также указали, что важным фактором изменений на рынке труда выступают внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизация. "Эту ситуацию хорошо иллюстрирует сокращение числа вакансий в таких сферах, как юриспруденция (минус 15,8%), банковское дело (минус 13,9%), страхование (минус 7,7%) и бухгалтерия (минус 5,5%). Исключением выступают госслужба и некоммерческие организации, предложение о работе в которых увеличилось на 10,3% за год", — сказали в компании.