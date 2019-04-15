Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

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«Вы на вершине эстрадного Олимпа»: Путин поздравил Пугачёву 

Рамблер 45 минут назад
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Алле Пугачёвой в связи с 70-летним юбилеем. Текст сообщения опубликован на сайте Кремля.
Глава государства отметил талант, неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность эстрадной певицы.
«Особо отмечу Ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым Вы открыли дорогу на большую сцену», — подчеркнул Владимир Путин.
По слова президента, для коллег по сцене Пугачёва всегда будет «эталоном профессионализма и преданности избранному делу».
По слова президента, для коллег по сцене Пугачёва всегда будет «эталоном профессионализма и преданности избранному делу».
Путин пожелал певице здоровья, успехов и «неиссякаемого творческого вдохновения».
Алла Пугачёва родилась в Москве и показала незаурядные музыкальные способности уже в возрасте пяти лет. Будущая Примадонна училась в музыкальной школе при училище имени Михаила Ипполитова-Иванова, в котором позже закончила дирижерско-хоровое отделение. В 16 лет Пугачёва записала первую песню «Робот» для Всесоюзного радио "С добрым утром!" Артистка была участницей коллективов "Новый электрон", "Москвичи", "Ритм", ВИА "Веселые ребята", прежде чем начала сольную карьеру. В коллекции артистки награды таких престижных премий, как гран-при фестиваля "Золотой Орфей" в Болгарии и Гран-при "Янтарный соловей" в Польше. В 2009 году Алла Пугачёва заявила о прекращении сценической карьеры. Однако в честь своего 70-летия артистка приготовила «триумфальное возвращение». Концерт, посвященный юбилею Пугачёвой, пройдёт в Кремлевском дворце.
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Общество , Видео , Политика , Владимир Путин , Алла Пугачева
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