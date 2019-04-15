Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

«Вы на вершине эстрадного Олимпа»: Путин поздравил Пугачёву

Глава государства отметил талант, неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность эстрадной певицы.

«Особо отмечу Ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым Вы открыли дорогу на большую сцену», — подчеркнул Владимир Путин.

По слова президента, для коллег по сцене Пугачёва всегда будет «эталоном профессионализма и преданности избранному делу».

По слова президента, для коллег по сцене Пугачёва всегда будет «эталоном профессионализма и преданности избранному делу».

Путин пожелал певице здоровья, успехов и «неиссякаемого творческого вдохновения».

Алла Пугачёва родилась в Москве и показала незаурядные музыкальные способности уже в возрасте пяти лет. Будущая Примадонна училась в музыкальной школе при училище имени Михаила Ипполитова-Иванова, в котором позже закончила дирижерско-хоровое отделение. В 16 лет Пугачёва записала первую песню «Робот» для Всесоюзного радио "С добрым утром!" Артистка была участницей коллективов "Новый электрон", "Москвичи", "Ритм", ВИА "Веселые ребята", прежде чем начала сольную карьеру. В коллекции артистки награды таких престижных премий, как гран-при фестиваля "Золотой Орфей" в Болгарии и Гран-при "Янтарный соловей" в Польше. В 2009 году Алла Пугачёва заявила о прекращении сценической карьеры. Однако в честь своего 70-летия артистка приготовила «триумфальное возвращение». Концерт, посвященный юбилею Пугачёвой, пройдёт в Кремлевском дворце.