Названы регионы с наибольшим количеством созданных рабочих мест

Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Число рабочих мест больше всего увеличилось за последние три года в Москве Дагестане , при этом в 55 субъектах количество рабочих мест сократилось, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

Переток светлых голов

Как отмечается в исследовании агентства РИА Рейтинг*, максимальный уровень безработицы в России наблюдался в 1998 году, тогда она составляла 13,2%. По итогам 2018 года она составляет всего 4,8%.

"Снижение безработицы в нашей стране связано с двумя факторами. С одной стороны, демографические процессы в течение большей части постсоветского периода носят, скорее, негативный характер, что обусловило сокращение рабочей силы. С другой стороны, развитие экономики России стимулирует создание новых рабочих мест", — говорится в исследовании.

По данным Росстата, за последние 10 лет было создано порядка 1,4 миллиона дополнительных рабочих мест, а за последние 15 лет — целых 6 миллионов рабочих мест. В целом в России в 2018 году работу имели почти 73 миллиона человек.

Как свидетельствуют результаты исследования, за последние три года в 30 регионах число рабочих мест увеличилось, а в 55 сократилось. Отмечается, что эти 30 регионов с положительной динамикой смогли полностью компенсировать сокращение в других регионах. За последние 10 лет рост числа рабочих мест наблюдается в 27 регионах, а сокращение отмечается в 56 субъектах РФ.

"Можно сказать, что происходит планомерный переток рабочих рук и светлых голов в небольшое число регионов-лидеров", — говорится в исследовании.

Москва и Дагестан в лидерах

Московская область заняла первое место, за 2016-2018 годы здесь было создано 224 тысячи рабочих мест, Москва на втором месте с показателем 216 тысяч. Также в первую десятку вошли: Краснодарский край (131,5 тысячи), Санкт-Петербург (104,6 тысячи), Дагестан (54,8 тысячи), Челябинская область (40,4 тысячи), Тюменская область (34,6 тысячи), Чеченская Республика (30,8 тысячи), Воронежская область (29,7 тысячи) и Ингушетия (27,6 тысячи).

"Обращает на себя внимание, что среди лидеров по созданию рабочих мест представлены не только регионы с сильной экономикой и крупными городами-миллионниками, но и северокавказские республики, в которых предпринимаются большие усилия на региональном и федеральном уровне по борьбе с безработицей, что и обуславливает появление новых рабочих мест. В результате за несколько лет в Северо-Кавказском регионе достигнут ощутимый прогресс в снижении безработицы", — отмечается в исследовании.

Согласно результатам рейтинга, если смотреть статистику за последние 10 лет, то лидеры меняются. За 10 лет в Москве было создано почти 850 тысяч рабочих мест, то есть примерно две трети от общероссийского результата, кроме того Москва втрое опережает Санкт-Петербург и Московскую область.

Во-вторых, по итогам последних десяти лет в ТОП-10 по созданию рабочих мест входят Кабардино-Балкарская Республика (89,3 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (62,1 тысячи) и Татарстан (92,5 тысячи), хотя по итогам последних трех лет они располагаются за пределами первой десятки.

"То есть ранее у них была хорошая динамика, но в самые последние годы она несколько ухудшилась. При этом в последние три года Республика Татарстан характеризовалась, согласно официальной статистике, снижением количества рабочих мест. В-третьих, противоположным ситуации в Татарстане выглядит результат Челябинской области. Если за 10 лет у этого региона наблюдается сокращение рабочих мест, то в последние три года есть очень хороший прирост (+40 тысяч). По всей видимости, это связано с кризисом 2008 года, когда сильно пострадала металлургическая отрасль, и в последние несколько лет этому региону удалось компенсировать потери рабочих мест в том периоде", — говорится в исследовании.

Аутсайдеры

Наибольшее снижение рабочих мест за три года наблюдается в Свердловской области (-101 тысяча мест). На предпоследней строчке Иркутская область, где стало меньше на 64,7 тысячи рабочих мест, а на 83-й позиции Саратовская область (-62,8 тысячи). Еще в 10 регионах наблюдается сокращение рабочих мест в диапазоне от -30 до -50 тысяч, среди них Крым (-47 тысяч), Удмуртия (-36,2 тысячи), Владимирская область (-31,8 тысячи). Всего 35 регионов из 85 потеряли более 10 тысяч рабочих мест за последние три года.

По итогам последних 10 лет аутсайдеры рейтинга немного меняются. На последнем месте остается Свердловская область с показателем -191 тысяча рабочих мест. За тем идет Кемеровская область (-114,8 тысячи), Республика Коми (-101 тысяча), Пермский край (— 98,6 тысячи), Иркутская область (-95,7 тысячи).

Согласно рейтингу, семь регионов России по итогам последних 10 лет имели отрицательную динамику, но за последние три года изменили ситуацию. Например, Челябинская область входит в десятку лидеров рейтинга по итогам трех нет, при этом за 10 лет регион потерял 3,8 тысячи рабочих мест. В Ростовской области по данным за три года количество рабочих мест увеличилось на 18,9 тысячи, но за 10 лет уменьшилось на 59,4 тысячи. В Калужской области по итогам трех лет количество рабочих мест увеличилось на 14,5 тысячи, но по итогам 10 лет — уменьшилось на 4,7 тысячи.

"Согласно результатам исследования, очень небольшое число регионов могут похвастаться устойчивым и быстрым ростом рабочих мест. Напротив, очень большое число регионов быстро теряют рабочую силу и рабочие места. Скорее всего, это естественный результат конкуренции за рабочие руки. Вероятнее всего, данная тенденция во многом сохраниться и в будущем, но может несколько сократиться скорость этого процесса", — говорится в исследовании.

Эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по числу созданных рабочих мест.

* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.