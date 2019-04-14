СМИ: умерла вдова Слободана Милошевича

Вдова лидера Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович умерла в возрасте 77 лет в России . Об этом сообщила в воскресенье сербская газета "Вечерне новости".

Издание сообщает, что вдова Милошевича умерла в одном из лечебных учреждений в Сочи. В последнее время Маркович серьезно болела, перенесла несколько операций.