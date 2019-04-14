Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: умерла вдова Слободана Милошевича 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вдова лидера Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович умерла в возрасте 77 лет в России. Об этом сообщила в воскресенье сербская газета "Вечерне новости".
Издание сообщает, что вдова Милошевича умерла в одном из лечебных учреждений в Сочи. В последнее время Маркович серьезно болела, перенесла несколько операций.
Сербское правосудие объявило Маркович в международный розыск в 2005 году. В последние годы вдова Милошевича проживала в России. Генпрокуратура РФ в 2010 году сообщила, что Маркович получила в России политическое убежище, поэтому не может быть выдана по международному ордеру сербского отделения Интерпола.
ТАСС: последние новости
Умер скульптор Анатолий Дема Умер автор русского стиля рукопашного боя Алексей Кадочников Умерла художница Ксения Успенская
Общество , Слободан Милошевич , Генпрокуратура РФ , Интерпол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вернуть Ту-154: Польша нашла повод сблизиться с Москвой15
Названа истинная причина неявки Зеленского на дебаты118
«Вы что, хотите майдан? Езжайте на Украину»371
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву439
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел335
Видео
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина
Украина В мире
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву
Политика Конфликты
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел
В мире Украина
На митинге в поддержку Порошенко произошла давка
В мире Украина
Не дай боже. Порошенко рассказал о действиях при поражении
В мире Украина
Япония нашла новый повод для претензий к РФ по Курилам
Политика
Запугивают немцев. В Крыму ответили на ноту протеста Киева
Политика
Порошенко прибыл на стадион
В мире Украина
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому
В мире Украина
Все силы: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение