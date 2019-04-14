Вдова лидера Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович умерла в возрасте 77 лет в России. Об этом сообщила в воскресенье сербская газета "Вечерне новости".
Издание сообщает, что вдова Милошевича умерла в одном из лечебных учреждений в Сочи. В последнее время Маркович серьезно болела, перенесла несколько операций.
Сербское правосудие объявило Маркович в международный розыск в 2005 году. В последние годы вдова Милошевича проживала в России. Генпрокуратура РФ в 2010 году сообщила, что Маркович получила в России политическое убежище, поэтому не может быть выдана по международному ордеру сербского отделения Интерпола.