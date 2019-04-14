Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?

Как оградить несовершеннолетних пользователей сети от жестокости онлайн-порно? Конечно же, снять собственный фильм для взрослых, который будет не стыдно показать даже детишкам!

По крайней мере, именно так поступили пять матерей из Великобритании , шокированные непотребствами современной порнографии. В начале марта при поддержке общественного канала Channel 4 женщины запустили экспериментальный телепроект Mums Make Porn. В трех сериях они попытались показать подрастающему поколению, что реальный секс несколько отличается от извращенного хардкора, собирающего миллионы просмотров на PornHub. «Лента.ру» проследила за попыткой британских леди перевернуть порноигру и выяснила, как отреагировали на первое в истории порно для всей семьи любители фильмов для взрослых.

Великобритания — крупнейший после США потребитель взрослого контента. Большинство детей знакомятся с жестким порно в раннем и подростком возрасте: 65 процентов — в 15-16 лет, 28 процентов — в 11-12 лет.

Который год британское правительство пытается расширить программу детского полового воспитания, чтобы наглядно продемонстрировать школьникам, как онлайн-порнография способствует формированию извращенного восприятия самого обычного полового акта.

Более того, с начала 2018 года законодатели безуспешно пытаются внедрить в британском сегменте сети национальную систему контроля AgeChecked, которая, по идее, должна ограничить подрастающее поколение от материалов с рейтингом «18+». Стоимость подобной системы проверки возраста оценили в 10 миллионов фунтов стерлингов (почти 850 миллиардов рублей), и правительство Великобритании пока не торопится ограждать молодежь от порнографии.

Хорошо, что в это неспокойное для британцев время на горизонте появилась команда настоящих героев — пятерка матерей, грудью вставших на защиту страдающих от засилья порнографии миллениалов.

Чтобы покорить сердца как можно большего числа зрителей, редакция Channel 4, судя по всему, решила пойти по пути создания стандартного герлз-бэнда и собрать группу, состоящую из максимально отличающихся друг от друга участниц.

Под грустную закадровую музыку зрители проекта Mums Make Porn знакомятся с героинями, которым предстоит снять первый в их жизни порнофильм. Первыми в кадре появляются профессиональный стилист Эмма, проживающая в пригороде Лондона с мужем и двумя дочерьми 18 и 20 лет, Сара, мать-одиночка из Честера, занимающаяся фотографией и воспитанием девочек 12-16 лет. Затем объектив камеры ловит темнокожую любительницу разнопланового порно Аниту, которая утверждает, что спокойно обсуждает табуированные темы с четырьмя сыновьями за обедом. К ним присоединяется косметолог и по совместительству мать шестерых детей Сара-Луиза из Манчестера. Особняком держится глубоко верующая христианка Джейн, которая, по ее словам, как-то заставила дочь присоединиться к феминистской акции протеста против журнала Playboy.

В итоге пять матерей собрались в загородном доме Эммы, чтобы снять этичное порно для своих детей. Весь мир затаил дыхание… Но, к разочарованию многих зрителей, женщины вовсе не планировали сниматься лично, а всего лишь выступили в роли порнопродюсеров и порнорежиссеров. «Я, естественно, полагал, что буду смотреть порно с участием мамочек. Это мог быть панчлайн, который украсил бы футболки подростков на десятилетия. Представьте: "Поддержи матерей-одиночек… смотри порнуху!" Ох! Но тут совсем другая история», — приуныл один из журналистов The Guardian.

В лучших традициях отечественного YouTube-блогера Ильи Мэддисона героини принялись обозревать хадкорные порноролики, попутно делая колкие замечания из разряда: «Вот если бы мой сын позволил бы себе такое со своей девушкой, я бы ему дала пинок под зад».

До глубины души пораженные ужасами, творящимися в разделе «изнасилования» на PornHub, мамы активно охали и возмущались: «О, боже мой! Ее шлепают! Какое жесткое унижение женщины! Сразу четыре пениса! Это же могут увидеть наши дети, кликнув мышкой по экрану!».

Больше всех негодовала консервативная христианка Джейн, которая заверила новообретенных подруг, что раньше никогда не смотрела порнографию. «Я не уверена, что морально готова к съемкам порно. Я не понимаю, как люди вообще могут смотреть на чужие гениталии, снятые крупным планом. Зачем?» — с глубоким страданием на лице поинтересовалась она.

Несмотря на культурный шок, женщины довольно быстро пришли в себя и решили, что просто обязаны снять реалистичный порнофильм, который мог бы стать достойной альтернативой жесткому хардкору. «А что такое буккакэ? Что? Фу, это отвратительно», — переговаривались они, картинно закатывая глаза и попутно выбирая формат будущей картины.

Некоторые зрители похвалили британок за смелость, отметив, что мамы подняли действительно серьезную тему. «Секс — такая же часть нашей жизни, как сон и еда. И он не столько жесток и отвратителен, сколько нежен и прекрасен. Вот эротические фильмы — это настоящее искусство. Однако в нашем пуританском обществе большинство не оценит вашу идею. Приготовьтесь, что на вас выльют ушат дерьма», — предупредил пользователь YouTube с ником Сергей.

Слова Сергея оказались пророческими: зрители Channel 4 раскритиковали участниц проекта Mums Make Porn, подкрепив свои комментарии самыми нелестными высказываниями. «Куча эгоистичных обезьян в поисках внимания. Мне жаль бедных детей, чьи мамы согласились сниматься. Им предстоит пережить безумное количество издевательств», — заявил E. Edi.

Большинство сочли передачу немыслимой, а идею проекта — бредовой. Многие начали предлагать свои варианты шоу для Channel 4, среди которых оказалось реалити, где порнографию снимают отцы семейств, и шоу, в рамках которого британские мамы будут заниматься наркобизнесом, чтобы продемонстрировать вред запрещенных веществ.

Некоторые заметили, что женщины ведут себя неестественно: их реакция на порно выглядит неискренней, а поведение — наигранным. «У Сары-Луис шестеро детей, и она шокирована порнушкой?» — возмутился один из них.

Тем не менее бравые британские матери не расстроились и со словами «мы теперь не мамы, а порнопродюсеры» принялись, смеясь, обсуждать формат будущей картины и трогать секс-игрушки. Среди предложенных вариантов оказались безумные идеи с применением фруктов и вибраторов, а также мысль об анальных утехах с участием сразу нескольких девушек. Это, кстати, окончательно довело религиозную мамашу. «Почему в порно не может быть больше человечности?» — сквозь слезы поинтересовалась Джейн.

Распределив роли, британки разделились и отправились на поиск необходимой для съемок информации с целью выяснить цены на услуги и гонорары актеров в порноиндустрии. «Люди, которых вы видите в порно, ненастоящие. Это актеры. Хоть они и настоящие люди, это все еще актеры», — философски заметила Сара-Луиза.

Чтобы понять тонкости съемки фильмов для взрослых, нравственно страдающим от крупных планов мужских гениталий матерям пришлось опуститься на самое дно порнобизнеса и начать долгий путь режиссера с самого начала — со съемочной площадки дешевой порнографии.

48-летняя Эмма отправилась в гости к фетиш-модели и порноактрисе по имени Зара, дома у которой проходили съемки очередного БДСМ-шедевра. Глазами, полными невинного любопытства, мать двоих детей следила за тем, как неизвестного ей молодого человека раздели, связали, потаскали за соски и заставили облизывать шпильку каблука. «Удивительно и совсем не странно. Вы оба восхитительны», — заверила Эмма, передавая бумажные полотенца изрядно вспотевшим любителям латекса.

В то же время Сара удобно расположилась на диване и увлеклась просмотром самого жесткого порно, которое ей удалось найти в Google . Результат не заставил себя ждать: через несколько минут наблюдений за роликами формата «изнасилование» женщина разрыдалась и отправилась успокаивать расшатанные нервы сигаретой. «Они думают, что этот контент — это и есть реальный секс. Это пугает меня. У меня даже руки трясутся», — пожаловалась Сара.

Пока Эмма познавала мир БДСМ, а Сара трясущимися руками пыталась прикурить, остальные участницы проекта отправились на съемки ненавистного им хардкор-порно. В течение 20 минут они с каменными лицами наблюдали за чудным явлением под названием «сквирт» в исполнении розововолосой актрисы Рокси. «Мне надо подышать свежим воздухом», — внезапно заявила Сара-Луиза и отправилась на улицу, где ее обильно стошнило.

По словам мамы шестерых детей, ее обед не удержался в желудке сразу по нескольким причинам. «Это была очень маленькая комната, в которой столпилось много людей. Было очень душно, а Рокси постоянно сквиртила, находясь всего в метре от меня», — пожаловалась Сара-Луиза.

После личного знакомства с порно закаленные сквиртом мамы встретились со сценаристом и порнопродюсером Диком Бушем (Dick Bush), у которого за плечами более сотни отснятых работ для Brazzers и других крупных компаний. Буш вызвался помочь женщинам с их первым фильмом, хоть и был настроен скептично.

«Эти мамы хотят сделать что-то новое. Не уверен, что это возможно. Очень сложно сделать что-то отличное от тысяч порнофильмов, выходящих каждый месяц», — поделился своими мыслями режиссер.

Несмотря на многолетний опыт Буша, женщины отклонили все предложенные им идеи. Им не понравилась ни задумка с мужем, изменяющим своей благоверной, ни экспресс-секс в туалете кафетерия. «Это неправильные ориентиры для детей. Мы в первую очередь мамы. Все, что мы делаем, — это забота», — пояснили они.

Первые трудности повлекли за собой первые конфликты. Так, 43-летняя Анита посетовала, что более консервативные матери не разделяют ее идеи снять картину с участием четырех актеров:

«Я, например, много экспериментировала и всегда не против попробовать что-то новое. Вы говорите: это ненормально. А я отвечаю: ну я же нормальная, и я это делала».

Такие заявления окончательно сломили моральный дух глубоко верующей Джейн, и она отправилась в церковь в поисках божьей помощи, не в силах в одиночку справится с демонами порно. «После долгих и мучительных раздумий я поняла, что не смогу пройти через это. Я не смогу снимать порно. И ничто не сможет изменить мое мнение», — призналась она и заявила, что покидает проект Mums Make Porn.

Удивительно, но скорые на оскорбления в комментариях зрители поддержали Джейн, согласившись, что ее решение выйти из проекта выглядит логичным. Некоторые удивлялись, что верующая женщина вообще согласилась на участие в Mums Make Porn, прекрасно понимания, что съемки порно несовместимы с ее религиозными представлениями.

«Если она не хочет этого делать, зачем вообще стала участницей проекта?» — поинтересовался один из комментаторов.

Уход Джейн довел Сару-Луизу до слез, но это не помешало женщинам собраться с духом и отправиться открывать новые горизонты на церемонии награждения порнопродюсеров. «Это как американские горки. Джейн покинула нас, я тоже была готова уйти в какой-то момент. Я чувствовала себя не в своей тарелке», — призналась Сара-Луиза и с головой окунулась в загадочный мир порноиндустрии.

Вспышки камер, полуголые девицы, яркие костюмы, накачанные порноактеры и энергично целующиеся люди произвели неизгладимое впечатление на матерей. «Развязные обнаженные девицы прилюдно облизывают друг друга. Какого черта? Мне кажется, это нездоровая тема. Я в буквальном смысле перестала интересоваться сексом после этого. Теперь мне кажется это грязным. Зачем я вообще этим занимаюсь?» — задалась вопросом Сара-Луиза, мать шестерых детей.

Невзирая на ее негативный настрой, другие участницы с интересом восприняли новый опыт и, кажется, были даже приятно удивлены увиденным:

«Эти люди такие милые. Очень вежливые и интеллигентные. Это очень круто».

Вдохновленные походом на церемонию, женщины устроили кастинг с целью набрать актеров для съемок в так называемом «порно новой волны», где к женщинам относятся с уважением. Кастинг прошел с переменным успехом и, естественно, не обошелся без вопросов о размере полового органа и шуток про двойное проникновение. К слову, юморески выдавала в основном Сара-Луиза, которая, судя по всему, еще не отошла от порноцеремонии.

В итоге выбор женщин пал на непонятно как оказавшуюся на кастинге выпускницу Кембриджского университета по имени Дейзи. Девушка скромно заявила, что не одобряет растущей моды на насилие в порно, и сразу же понравилась мамам.

После кастинга команда Mums Make Porn отправилась в Барселону на съемки к продюсеру эротических фильмов Эрике Ласт (Erika Lust), которая, по ее собственным словам, старается сделать порно лучше.

«Очень важно изменить индустрию в лучшую сторону. Ведь порнография — это современное сексуальное образование. Хотите вы этого или нет, это факт», — авторитетно заявила Эрика.

Судя по съемкам, которые Ласт проводила в Барселоне, «лучшая сторона порно» — это шесть раскрашенных краской актрис, ублажающих себя с помощью прозрачных дилдо. Тем не менее матери были под сильным впечатлением.

«Если мы сможем сделать что-то вроде этого, будет реально здорово. Это кажется красивым, даже нормальным», — шептались они. Особенно впечатлила женщин вечерняя съемка, где темнокожий красавец Ромео ублажал бодипозитивную девушку Викторию, по сюжету случайно заглянувшую в прачечную среди ночи. Изюминка съемки заключалась в том, что Ласт предоставила актерам полную свободу и, по сути, просто снимала то, как люди занимаются сексом. «Это так по-настоящему. Мне нужно срочно позвонить своему мужу. Кто-нибудь, вызовите мне такси», — не на шутку разгорячилась Анита.

«Ромео, Виктория, вы великолепны. Используя все, чему научились, мы сможем снять действительно сильную картину. Это будет порно, но мы сделаем это иначе. Сделаем инди-фильм», — решили британки.

Вернувшись в Великобританию, мамы тут же отправились на съемочную площадку вместе с Ласт, которая выразила желание поддержать проект Mums Make Porn. Хватая друг друга за волосы и легкомысленно хихикая, четыре взрослые женщины, которые еще недавно плевались от просмотра порно, имитировали сексуальные движения актеров, прорабатывая сцену за сценой. «Это так по-настоящему», — вздохнула Эмма и отправилась на кухню мыть вибраторы и дилдо.

Выбор команды мам в результате пал на трех женщин и одного мужчину. Как нетрудно догадаться, к съемкам привлекли Ромео, который приглянулся женщинам в Барселоне. Ему предстояло делить сцену с Дейзи — победительницей первого кастинга. Вторую пару было решено сделать однополой: на съемочную площадку пригласили бодипозитивную актрису с небритыми подмышками по имени Хайди и утонченную азиатку Катану.

«Мы снимаем настоящий секс между настоящими людьми», — хвастались героини Mums Make Porn.

Находящиеся под прицелом сразу нескольких камер девушки сосали пальцы и шлепали друг друга плетью.

«Хорошо, очень хорошо. Отличная работа. Великолепно», — поддерживали процесс кураторши под ритмичное завывание азиатки.

Однако Сара-Луиза, невзирая на старания актрис, оказалась недовольна результатом. По словам матери шестерых детей, которая еще недавно впадала в ступор при виде целующихся женщин, девушки вели себя неорганично.

«В этом нет никакой магии, — чуть не плача заявила она, — а я хочу сделать хорошо».

Пришлось переснимать.

Тем не менее активная работа бедер Ромео и Дейзи понравились всем без исключения. «Они кончают, они уже закончили. Орел в гнезде, орел в гнезде! Это прекрасно, это великолепно! Мы наконец-то сделали это!» — нахваливали друг друга женщины, наблюдая за отдыхающими после полового акта актерами.

Восторженные крики, крепкие объятия и слезы неподдельной радости ознаменовали окончание трех месяцев съемок первого в истории порнофильма для всей семьи. Он получил гордое название FourPlay.

«Это непохоже ни на один из существующих порнофильмов. Наш фильм — это вызов всей индустрии. На этом все! Это конец. Это наш фильм», — эмоционально заявила Сара-Луиза.

На премьеру порнографического инди-фильма FourPlay было приглашено 130 человек. Среди гостей оказались не только непосредственные участники процесса, но и именитые порнорежиссеры, актеры и даже совершеннолетние дети Эммы, Сары-Луизы и Аниты.

После 14 минут нежного уважения к женщинам, сопровождаемого артхаусными фразами «я хочу, чтобы ты меня поцеловала», «я хочу, чтобы ты пососала мой палец» и «я хочу, чтобы ты взял меня за шею», зал взорвался овациями. Зрители аплодировали стоя, нахваливая отважных женщин. «Блестящая работа. Обалденная. Этот фильм показывает, что женщина тоже человек. Эмоции и чувства зашкаливают. Фантастика!» — восхищался один из зрителей.

«Это что-то отличное от обычного порно. Я не уверен, что это можно назвать порнографией, но это определенно секс», — поделился профессиональным мнением Буш.

К поздравлениям присоединились близкие и родственники героических леди. Дети, мужья, сестры и даже случайно попавшие в кадр люди оказались под большим впечатлением от их работы.

«Я очень горжусь своей женой», — признался муж Аниты.

«Мы надеемся, что FourPlay заставит многих задуматься, что для них значит секс. Мы сделали что-то новое для порно как для жанра. Мы доказали, что мамы могут снимать порно», — заявили женщины и под пафосную музыку затерялись на улицах Лондона.

К сожалению, зрители и пользователи сети не разделили щенячьего восторга по поводу «уникальности» FourPlay и назвали ролик «возмутительным». Многим не понравилось, что в «инди-фильме», который сделали в первую очередь для подростков, снимаются настоящие порнозвезды. «Не то, чего я ожидал», — отметил один из них.

«Соглашусь, некоторые аспекты в порно не совсем хороши, но на самом деле попробуйте спросить молодое поколение, чего они хотят, а не предполагать, что все они извращенцы», — добавил другой.

В скором времени FourPlay был опубликован на PornHub, где, как известно, пасутся толпы извращенцев и любителей насилия. Совершенно неудивительно, что «порно для всей семьи» получило низкую оценку зрителей ресурса.

«Ха, я не могу поверить, что они потратили десять часов, снимая этот скучный треш. Это похоже на то, что делали в 1970-х», — посмеялся 0Druchii.

«Я хочу, чтобы ты поцеловал меня, я хочу чтобы ты потрогал меня, я хочу, чтобы ты пососала мой палец, я хочу, чтобы вы никогда больше не снимали порно», — поиздевался Stakonum.

В итоге пользователи PornHub завалили ролик дизлайками и признались, что после просмотра FourPlay они ощутили жгучее желание подписаться на YouTube-канал шведского блогера PewDiePie и продолжать смотреть хардкорное порно из раздела «Изнасилования».