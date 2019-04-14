Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети оценили новую «Мисс Россия» 

Рамблер + ещё 1 30 минут назад
Фото: Instagram
В России выбрали главную красавицу страны. Финал состоялся накануне в концертном зале «Барвиха. Титул „Мисс Россия“ завоевала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Вице-мисс стала екатеринбурженка Арина Верина. Второй вице-мисс избрали Ралину Арабову из Татарстана. Девушкам вручили гранты на получение образования в любой стране мира.
Алине Санько 20 лет. Она увлекается живописью, рисованием, поэзией, путешествиями.
Тем временем, отзывы в соцсетях подтвердили, что красота — субъективное понятие. Одни восторгаются внешностью и манерами победительницы, другие выражают несогласие с жюри и даже оскорбляют ее. Так, один из пользователей интернета сравнил красавицу с „трансом“. Подобные отзывы использовались отдельными уральскими СМИ в качестве заголовка. Видимо, региональные журналисты решили таким образом отыграться за второе место своей землячки.
Ранее сообщалось, что участие попадьи в местном конкурсе красоты стало причиной ссылки священника в далекую деревню.
Священнослужителя Сергия Зотова перевели из главного храма Магнитогорска на службу в отдаленную деревню. Так решило церковное начальство после того, как супруга священника, матушка Оксана, приняла участие в местном конкурсе красоты „Ты уникальная“ и выложила фотографии в соцсети.
Комментарии250
Общество , Азов , Республика Татарстан , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия и Китай заплатят любую цену за пропавший F-35»271
Милонова избили на штрафстоянке82
«Туфель»: в Раде удивлены карьере Порошенко38
Зеленский объяснил отказ от дебатов с Порошенко525
«Мисс Россия 2019» прокомментировала победу в конкурсе4
Видео
Милонова избили на штрафстоянке
Происшествия Другое
«Туфель»: в Раде удивлены карьере Порошенко
В мире Украина
Пятницкий сделал заявление после скандала
Происшествия
Зеленский признает Донбасс?
В мире Конфликты
В Лондоне произошло ЧП
Происшествия Криминал
Блицкриг не удался. Лавров о ситуации в Венесуэле
Политика
«Последний раз видели несколько дней назад»
Статьи Африка
В РПЦ назвали будущего президента Украины
Общество
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение