В России выбрали главную красавицу страны. Финал состоялся накануне в концертном зале «Барвиха. Титул „Мисс Россия“ завоевала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Вице-мисс стала екатеринбурженка Арина Верина. Второй вице-мисс избрали Ралину Арабову из Татарстана. Девушкам вручили гранты на получение образования в любой стране мира.
Алине Санько 20 лет. Она увлекается живописью, рисованием, поэзией, путешествиями.
Тем временем, отзывы в соцсетях подтвердили, что красота — субъективное понятие. Одни восторгаются внешностью и манерами победительницы, другие выражают несогласие с жюри и даже оскорбляют ее. Так, один из пользователей интернета сравнил красавицу с „трансом“. Подобные отзывы использовались отдельными уральскими СМИ в качестве заголовка. Видимо, региональные журналисты решили таким образом отыграться за второе место своей землячки.
Ранее сообщалось, что участие попадьи в местном конкурсе красоты стало причиной ссылки священника в далекую деревню.
Священнослужителя Сергия Зотова перевели из главного храма Магнитогорска на службу в отдаленную деревню. Так решило церковное начальство после того, как супруга священника, матушка Оксана, приняла участие в местном конкурсе красоты „Ты уникальная“ и выложила фотографии в соцсети.