В Сети оценили новую «Мисс Россия»

Вице-мисс стала екатеринбурженка Арина Верина. Второй вице-мисс избрали Ралину Арабову из Татарстана . Девушкам вручили гранты на получение образования в любой стране мира.

Алине Санько 20 лет. Она увлекается живописью, рисованием, поэзией, путешествиями.

Тем временем, отзывы в соцсетях подтвердили, что красота — субъективное понятие. Одни восторгаются внешностью и манерами победительницы, другие выражают несогласие с жюри и даже оскорбляют ее. Так, один из пользователей интернета сравнил красавицу с „трансом“. Подобные отзывы использовались отдельными уральскими СМИ в качестве заголовка. Видимо, региональные журналисты решили таким образом отыграться за второе место своей землячки.

Ранее сообщалось, что участие попадьи в местном конкурсе красоты стало причиной ссылки священника в далекую деревню.

Священнослужителя Сергия Зотова перевели из главного храма Магнитогорска на службу в отдаленную деревню. Так решило церковное начальство после того, как супруга священника, матушка Оксана, приняла участие в местном конкурсе красоты „Ты уникальная“ и выложила фотографии в соцсети.