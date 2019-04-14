Пользователей соцсетей ужаснула новая «Мисс Россия». «Это транс?»

Выбранная накануне «Мисс Россия-2019» ростовчанка Алина Санько не понравилась интернет-пользователям. Они раскритиковали внешность девушки с короной.

«Прям оскал светской львицы», — написал Александр Улбутов в комментариях к новости на Lenta.ru. «Это позор какой-то», — отметил Владимир Мониека.

«Кило штукатурки», — добавил Русский милитарист.

«Покажите фото судей, чтобы понять их выбор», — попросил Владимир Михайлович Дзювин.

«Ужас какой! Давно пора переименовать в конкурс страшилок», — заметил Cherry Nck. «Таких в России миллион», — написал oliver hevisyde.

«Это транс?» — спросил Timur Kazakov. «Мама дорогая! Больше и слышать не хочу эту ерунду, что „русские бабы — самые красивые!“ — прокомментировал выбор судей Петр Великанов.

Накануне в Москве выбрали главную красавицу страны. Титул „Мисс Россия“ завоевала 20-летняя Алина Санько из города Азова Ростовской области. Вице-мисс стала екатеринбурженка Арина Верина, Елена Пановикова из Тобольска получила приз зрительских симпатий. Тюменка Полина Качанова и челябинка Елизавета Смолина вышли в финал конкурса.