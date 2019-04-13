В РПЦ назвали будущего президента Украины

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Победу Зеленского на выборах президента предсказали в РПЦ 

News.ru 1 час назад
В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины в стране может быть восстановлено межконфессиональное согласие, считает глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион.
Если выборы выиграет человек, который не имеет отношения к Церкви, который даже в одной из своих передач высмеивал этот томос, сравнивая его с термосом, можно надеяться на то, что гонения против Церкви будут прекращены, — сказал священнослужитель в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Митрополит добавил, что шансы комика на победу очень высоки. Этому сильно поспособствовал сериал «Слуга народа», в котором «создан образ народного президента, президента, который борется с коррупцией, борется с чиновниками», отметил церковный служащий.
Он также добавил, что если всё-таки победит действующий лидер Пётр Порошенко, то «гонения на миллионы православных верующих Украины» продолжатся.
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Общество , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РПЦ
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