В РПЦ назвали будущего президента Украины

Победу Зеленского на выборах президента предсказали в РПЦ

Если выборы выиграет человек, который не имеет отношения к Церкви, который даже в одной из своих передач высмеивал этот томос, сравнивая его с термосом, можно надеяться на то, что гонения против Церкви будут прекращены, — сказал священнослужитель в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Митрополит добавил, что шансы комика на победу очень высоки. Этому сильно поспособствовал сериал «Слуга народа», в котором «создан образ народного президента, президента, который борется с коррупцией, борется с чиновниками», отметил церковный служащий.