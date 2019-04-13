В РПЦ назвали будущего президента Украины

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«Гонитель Церкви»: В РПЦ назвали Порошенко непрофессионалом 

Рамблер 8 минут назад
В РПЦ предсказали, что президентом Украины станет Владимир Зеленский. Он может восстановить межконфессиональное согласие в стране. Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, Петр Порошенко показал себя как непрофессионал в «истории с томосом» Он бесперспективен для верующих, поскольку гонения на православных продолжатся в случае его победы.
«Этот человек оставил свой след в истории как гонитель Церкви» — сказал митрополит.
Зеленский, по мнению священнослужителя, — новый человек во власти и он может принести на Украину долгожданный мир.
«Если выборы выиграет человек, который не имеет отношения к Церкви, который даже в одной из своих передач высмеивал этот томос, сравнивая его с термосом, можно надеяться на то, что гонения против Церкви будут прекращены. И что на Украине будет восстановлено межконфессиональное согласие", — сказал представитель РПЦ.
Он отметил, что шансы комедианта на победу высоки.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Гражданам страны предстоит сделать выбор между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
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Общество , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РПЦ
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