В РПЦ назвали будущего президента Украины

«Гонитель Церкви»: В РПЦ назвали Порошенко непрофессионалом

РПЦ предсказали, что президентом Украины станет Владимир Зеленский . Он может восстановить межконфессиональное согласие в стране. Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, Петр Порошенко показал себя как непрофессионал в «истории с томосом» Он бесперспективен для верующих, поскольку гонения на православных продолжатся в случае его победы.

«Этот человек оставил свой след в истории как гонитель Церкви» — сказал митрополит.

Зеленский, по мнению священнослужителя, — новый человек во власти и он может принести на Украину долгожданный мир.

«Если выборы выиграет человек, который не имеет отношения к Церкви, который даже в одной из своих передач высмеивал этот томос, сравнивая его с термосом, можно надеяться на то, что гонения против Церкви будут прекращены. И что на Украине будет восстановлено межконфессиональное согласие", — сказал представитель РПЦ.

Он отметил, что шансы комедианта на победу высоки.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Гражданам страны предстоит сделать выбор между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.