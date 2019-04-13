Вспыльчивый поклонник избил оперную певицу в Москве

Певица «Геликон-оперы» Мелания Заридзе подверглась нападению в Москве . По некоторым данным девушку избил поклонник, живущий по соседству.

Артистка оказалась объектом её страстного желания. Мужчина пытался ухаживать, но тщетно. Получив отказ, он применил силу.

Факт инцидента телеканалу «360» подтвердил художественный руководитель и генеральный директор театра Дмитрий Бертман . Он уточнил, что пострадавшая жива и в порядке. С ней работают следователи.

Заридзе задействована в спектаклях «Волшебная флейта» и «Пиковая дама». В опере Моцарта она исполняет партию Третьей дамы, а в постановке на музыку Чайковского играет призрака графини. Согласно театральной афише, ближайший спектакль с её участием назначен на 18 апреля.