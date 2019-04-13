Получил отказ: поклонник напал на оперную певицу в Москве

Поклонник напал на известную оперную певицу в Москве . Пострадавшая — певица «Геликон-оперы» Мелания Заридзе, сообщает «360» со ссылкой на гендиректора театра Дмитрия Бертмана

По неподтвержденной информации, на девушку напал мужчина, живущий по соседству и пытавшийся добиться ее внимания. Получив отказ, поклонник прибег к физической силе. Некоторые По данным СМИ, перед этим Заридзе и сосед выпивали и даже упоминают об изнасиловании.

По словам Дмитрия Бертмана, певица жива и в порядке. Сейчас с ней работают следователи.

Заридзе известна по спектаклям «Волшебная флейта» и «Пиковая дама». В опере Моцарта она исполняет партию Третьей дамы, в «Пиковой даме» Чайковского играет призрака графини.