«Оксана поняла свои ошибки»: священник высказался о снимках жены

Снимки попадьи с конкурса красоты стали причиной ссылки священника в далекую деревню.

Священнослужителя Сергия Зотова перевели из главного храма Магнитогорска на службу в отдаленную деревню. Об этом сообщает Znak.com.

Такую меру наказания избрало церковное начальство после того, как супруга священника матушка Оксана приняла участие в местном конкурсе красоты «Ты уникальная» и выложила фотографии в соцсети.

«Мое руководство приняло ко мне меры взыскания — меня перевели со службы в кафедральном соборе Магнитогорска служить в храм в селе Фершампенуаз. Оксана сделала выводы, поняла свои ошибки, что где-то поступила неправильно», — рассказал иерей Сергий Зотов.

По его словам, после выступления на подиуме супруга подверглась целенаправленной травле в интернете и это заставляет семью нервничать.

Пост с заголовком «Знакомьтесь — магнитогорская попадья» на днях появился в паблике Pikabu. Там сообщалось, что конкурс прошел 30 марта этого года, в Великий пост. Среди них была Оксана Зотова — «косметолог, владелица салона и попутно… попадья — жена священника Магнитогорской епархии Сергия Зотова».

Сообщение моментально стало резонансным и вызвало скандал.