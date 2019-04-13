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«Оксана поняла свои ошибки»: священник высказался о снимках жены 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Снимки попадьи с конкурса красоты стали причиной ссылки священника в далекую деревню.
Священнослужителя Сергия Зотова перевели из главного храма Магнитогорска на службу в отдаленную деревню. Об этом сообщает Znak.com.
Такую меру наказания избрало церковное начальство после того, как супруга священника матушка Оксана приняла участие в местном конкурсе красоты «Ты уникальная» и выложила фотографии в соцсети.
«Мое руководство приняло ко мне меры взыскания — меня перевели со службы в кафедральном соборе Магнитогорска служить в храм в селе Фершампенуаз. Оксана сделала выводы, поняла свои ошибки, что где-то поступила неправильно», — рассказал иерей Сергий Зотов.
По его словам, после выступления на подиуме супруга подверглась целенаправленной травле в интернете и это заставляет семью нервничать.
Пост с заголовком «Знакомьтесь — магнитогорская попадья» на днях появился в паблике Pikabu. Там сообщалось, что конкурс прошел 30 марта этого года, в Великий пост. Среди них была Оксана Зотова — «косметолог, владелица салона и попутно… попадья — жена священника Магнитогорской епархии Сергия Зотова».
Сообщение моментально стало резонансным и вызвало скандал.
Комментарии43
Общество , Магнитогорск
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