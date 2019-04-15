Пока вы спали: Что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор

Телевизоры Москвы и еще 19 регионов перевели на «цифру»

В рамках перехода 40 миллионов человек получат бесплатный доступ к 20 каналам первого и второго мультиплекса. Первой на «цифру» перешла Тверская область , еще 57 регионов страны переведут с 3 июня.

Завод Порошенко достанется Черноморскому флоту

Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе («Севморзавод»), ранее принадлежавший президенту Украины Петру Порошенко, сделают главной базой по ремонту кораблей Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости.

Завод оказался в собственности Порошенко в рамках приватизации в 1990-х, а после вхождения Крыма в состав России предприятие национализировали. Директор завода Владимир Баженов заявил, что на предприятии есть два сухих дока, спеццеха по ремонту корпуса, производству корпусных конструкций, судового оборудования и трубопроводов.

На границе с РФ появился британский спецназ

Два резервных элитных батальона британского спецназа были мобилизованы для операций на границе Эстонии и России. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, 21-й и 23-й батальоны проводят операции по слежке за перемещением потенциального противника и анализируют его намерения. Спецназовцы обучены использованию беспилотников, способных «шпионить за русскими, когда те движутся вдоль эстонской границы». В случае боевых действий британские военные будут находиться в тылу противника.

Что станет с телебашнями после перехода на «цифру»

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили , что в ближайшие 50 лет после перехода с аналогового телевещания на цифровое телебашни будут оставаться предприятиями телевещания, а затем станут туристическими символами.

Представитель Российской телевизионной и радиовещательной сети (МРЦ РТРС) Вадим Никитин пояснил газете, что цифровое вещание — тоже эфирное, оно идет не по кабелю, поэтому Останкинская башня продолжит работу. При этом у нее есть туристический потенциал: мультимедийный комплекс об истории советского телевидения, ресторан «Седьмое небо» и смотровая площадка.

ВЭБ купит у Ротенберга почти половину «Мостотреста»

Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ планирует выкупить от 30 до 49 процентов акций «Мостотреста» Аркадия Ротенберга. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников газеты, также ВЭБ.РФ может приобрести крупный пакет акций в ООО «Группа компаний „1520“ Алексея Крапивина и его партнеров. ВЭБ может получить самую большую долю в „1520“, а в „Мостотресте“ стать или крупнейшим акционером, или вторым по величине. За доли в обеих компаниях ВЭБ может заплатить от 30 до 130 миллиардов рублей.