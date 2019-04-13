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Двухлетний мальчик выдал приставам задолжавшего миллион рублей отца 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Челябинской области двухлетний сын неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался во время их визита в квартире. Об этом сообщает региональное управление службы судебных приставов.
Житель города Коркино не выплачивал алименты на содержание трех детей от первого брака с 2015 года. Общая сумма долга составляла около одного миллиона рублей. Мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. В частности, суд назначал ему 20 часов исправительных работ, которые 35-летний должник не отработал.
В начале апреля приставы проводили совместный с коммунальщиками рейд и решили зайти к должнику. Дверь открыла его супруга, которая стала утверждать, что мужа нет дома. В это время двухлетний сын пары взял одного из приставов за руку и начал его настойчиво тянуть куда-то.
Исполнитель посчитал, что ребенок хочется похвастаться своими игрушками, но тот показал на пространство между стеной и кроватью, где нашелся прятавшийся мужчина.
Решением суда неплательщик арестован на семь суток.
Ранее калининградские приставы задержали неплательщика алиментов, который задолжал своей дочери около 600 тысяч рублей, записавшись к нему на индивидуальное занятие по фитнесу.
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