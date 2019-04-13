Двухлетний мальчик выдал приставам отца

Двухлетний мальчик выдал приставам отца-«миллионера», спрятавшегося под кроватью. Мужчина задолжал миллион рублей детям от предыдущего брака. О курьезном случае сообщает челябинское управление службы приставов

Житель города Коркино Челябинской области Алексей К. с 2015 года не платит алименты на содержание троих детей от первого брака. Ранее 35-летний мужчина был осужден по уголовному делу: долг перевалил за миллион рублей. Его приговорили к полугоду исправительных работ.

В начале апреля 2019 года судебные приставы проводили рейд с коммунальщиками и решили навестить алиментщика. Пристав зашел в квартиру и начал беседовать с гражданской женой Алексея. Она утверждала, что его нет дома. Все это время рядом находился двухлетний малыш, сын злостного должника.

«Мальчик что-то лепетал, слушая взрослых, а затем стал настойчиво тянуть пристава за руку. Тот, думая, что малыш хочет показать ему свои игрушки, пошел за ребенком, но тот, войдя в спальню, стал показывать пальчиком куда-то в промежуток между стеной и кроватью. Пристав заглянул в это промежуток шириной не более 30-40 см и увидел согбенную спину своего подопечного, мужчины весьма немелкого», — сообщает служба приставов.

В службе приставов говорят, что должнику пришлось «смущенно выбраться из убежища». Он был доставлен в суд, который отправил его под арест на семь суток.