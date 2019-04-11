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Кадыров обратился к «Газпрому» 

Lenta.ru 1 час назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к компании «Газпром межрегионгаз Грозный» с просьбой списать населению некоторые долги за газ «в силу сложившихся особых обстоятельств». Об этом он написал в четверг, 11 апреля, в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что местный филиал «Газпрома» шесть лет не проводил инвентаризацию активов и обязательств, хотя должен это делать ежегодно. Из-за этого, отметил Кадыров, невозможно определить точную сумму задолженности населения за газ, а также долги, которые нельзя взыскивать по закону.
По словам руководителя республики, во время военных действий газопроводы в регионе были почти полностью разрушены.
«Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов», — написал Кадыров.
Он подчеркнул необходимость тщательной инвентаризации, но отметил, что есть и «другая сторона этого дела».
«Во всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная. (…) Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу», — заключил он.
Ранее в четверг Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ на общую сумму 9 миллиардов рублей. В середине января суд удовлетворил иск республиканской прокуратуры, требовавшей списать задолженность. Эту необходимость объясняли нарастающей социальной напряженностью.
Конфликт в Чечне разгорелся после распада СССР в 1991 году. Тогда в регионе усилились сепаратистские движения, образовалась непризнанная республика Ичкерия, на территории которой происходили вооруженные столкновения сепаратистов и экстремистов с российскими военными. Самые ожесточенные бои происходили во время Первой (1994-1996) и Второй (1999-2000) чеченских войн.
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Комментарии51
Общество , Рамзан Кадыров , Газпром , Генпрокуратура РФ , Чеченская Республика
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