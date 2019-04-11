Кадыров обратился к «Газпрому»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к компании «Газпром межрегионгаз Грозный» с просьбой списать населению некоторые долги за газ «в силу сложившихся особых обстоятельств». Об этом он написал в четверг, 11 апреля, в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что местный филиал «Газпрома» шесть лет не проводил инвентаризацию активов и обязательств, хотя должен это делать ежегодно. Из-за этого, отметил Кадыров, невозможно определить точную сумму задолженности населения за газ, а также долги, которые нельзя взыскивать по закону.

По словам руководителя республики, во время военных действий газопроводы в регионе были почти полностью разрушены.

«Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов», — написал Кадыров.

Он подчеркнул необходимость тщательной инвентаризации, но отметил, что есть и «другая сторона этого дела».

«Во всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная. (…) Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу», — заключил он.

Ранее в четверг Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ на общую сумму 9 миллиардов рублей. В середине января суд удовлетворил иск республиканской прокуратуры , требовавшей списать задолженность. Эту необходимость объясняли нарастающей социальной напряженностью.

Конфликт в Чечне разгорелся после распада СССР в 1991 году. Тогда в регионе усилились сепаратистские движения, образовалась непризнанная республика Ичкерия, на территории которой происходили вооруженные столкновения сепаратистов и экстремистов с российскими военными. Самые ожесточенные бои происходили во время Первой (1994-1996) и Второй (1999-2000) чеченских войн.