Наказанный за фото жены уральский священник жалуется на травлю

Пользователи сети устроили травлю жены магнитогорского иерея Сергия Зотова, переведенного в храм села Фершампенуаз Нагайбакского района из-за выложенных в интернет во время Великого поста фотографий жены с конкурса красоты «Ты уникальна». Об этом заявил сам Зотов. Священник намерен подать заявление в прокуратуру

По словам священника, он планирует обратиться в правоохранительные органы из-за распространяемых в Сети клеветы и личной информации, а также для защиты чести и достоинства, передает РИА «Новости».

«Я подготавливаю заявление в прокуратуру. Там есть много тонкостей. Но так как мне приходится на службу ездить, не получается сделать пока все, как я задумал», — указал иерей.

Ранее священник обращался в Роскомнадзор , предоставил ссылки на аккаунты пользователей соцсетей, которые оскорбляли его супругу, и сайты, где была опубликована клевета на его семью.

«Ненормальная ситуация, когда на всех поганых ресурсах выкладывают информацию личного характера, еще порочащую имя и авторитет. Я считаю, что это недопустимо. С моей стороны, даже если никакого эффекта не будет, я, по крайней мере, сделал то, что должен был сделать. Просто так не могу это оставить», — добавил Зотов.

Российская оперная певица Светлана Касьян попросила церковь оградить репрессий жену священника Оксану Зотову. Артистка указала, что женщина является божественным творением, передает ФАН.

«Хотела бы вас заверить со всей ответственностью, что женская красота — это не грех!»

По ее мнению, женская красота лежит в основе божественного замысла. Исполнительница напомнила, что в иконографии и религиозном искусстве Средних веков часто используется оголенное тело женщины.

«Хотела бы смиренно попросить вас оградить Оксану Зотову и ее семью от травли и репрессий. Пусть каждый человек восхваляет Бога, каждый — своим талантом», — добавила Касьян.

Протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что наказывать Зотова за откровенные фото жены неправильно и «слишком сурово». При этом он назвал его супругу Оксану «позорищной», передает Ura.Ru.

«Я считаю, что наказание — слишком сурово. Я думаю, этот священник должен просто воспитать свою супругу, и для этого ему может быть дан какой-то разумный срок. Не знаю сколько, полгода — год», — выразил уверенность священник.

Снимки, которые выложила в соцсети женщина, он назвал «преступлением против хорошего вкуса».

«Не может быть женой священника позорищная — то есть женщина, участвующая в представлениях, связанных с гордыней и безнравственностью. То, в чем участвовала эта женщина, это самое настоящее позорище в подлинном смысле этого слова», — добавил протоиерей.

«Это временно, и сделано, чтобы убрать ажиотаж вокруг этой темы и обезопасить меня. Это правильное, разумное решение. Народ пошумит-пошумит, да и забудет об этом, на что-нибудь другое переключится. В селе, куда меня направили, я уже бывал, служил там. Супруга останется в Магнитогорске, переезжать смысла нет. Если в селе будут идти богослужения одно за другим, я, конечно, буду оставаться там, ночевать. Но если появятся свободные дни, буду возвращаться домой», — пояснил священник.

Отец Сергий заверил, что его супруга не хотела участвовать в конкурсе красоты во время поста, но так сложились обстоятельства.

«Мы понимали, что в пост нехорошо участвовать в подобном мероприятии. Но у организаторов случилась накладка, финал конкурса перенесли на месяц вперед. Однако мы уже вложили в конкурс много времени и сил. Каждый день, утром и вечером, у Оксаны были тренировки. Отказываться было уже неразумно. Но теперь, если ей предложат участвовать в конкурсе красоты, думаю, она откажется.

Полагаю, достаточно было поучаствовать в одном конкурсе, чтобы увидеть реакцию людей, и сделать выводы», — подчеркнул иерей.

В самой Магнитогорской епархии рассказали, что узнали об участии Оксаны Зотовой в конкурсе красоты от анонима, а перевод ее мужа — отца Сергия — был сделан для блага их семьи, передает сайт 74.ru. Об этом рассказал секретарь епархии иерей Лев Баклицкий.