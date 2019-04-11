«Рука не выдержит»: Гордон угрожал чиновнице кирпичом

Ведущий программы «Мужское/Женское» на Первом канале Александр Гордон во время записи выпуска несколько секунд держал над головой саратовской чиновницы кирпич, не гарантируя, что «рука выдержит». Таким образом журналист продемонстрировал женщине, что испытывают люди, живущие в разваливающемся доме, который эксперты не признают аварийным.

Бурное обсуждение участников передачи, вышедшей в эфир 10 апреля, касалось ситуации вокруг многоквартирного дома №3 по улице Измайлова в Саратове , где несколько десятков семей живут в постоянном страхе, что стены здания могут в любой момент рухнуть. При этом жалобы саратовцев в городскую администрацию результатов не приносят — эксперты аварийным дом не признают.

В программе приняли участие жители дома и зампред комитета по ЖКХ администрации Саратова Наталья Даниленко. Почти каждое высказывание чиновницы вызывало в зрительном зале неодобрительный гул. Женщина заявила, что на фоне остального аварийного жилого фонда, дом №3 по улице Измайлова ещё способен послужить горожанам.

После высказывания чиновницы ведущий передачи Александр Гордон взял кирпич и поднял его над головой Даниленко, при этом подчеркнув, что «рука может разжаться в любой момент».

"Что будет, если такой кирпич на голову ребенку свалится или старушке?" — спросил Гордон.

В ответ Даниленко заявила, что в связи с озвученными обстоятельствам «проводятся восстановительные работы».