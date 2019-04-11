Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад 

ПАСЕ призвала Россию вернуться
России следует заплатить взнос в бюджет и вернуть свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Соответствующую резолюцию ПАСЕ приняла накануне, сказано на сайте организации. 105 членов ассамблеи поддержали резолюцию, 30 — не поддержали, 16 — воздержались. В ней ПАСЕ призвала Россию к активному диалогу во избежание ситуации, при которой крупнейшая страна — член организации решит покинуть ее или будет исключена.
Российский уголь развернули на запад
РЖД перенаправляет уголь на запад, пишет «Коммерсант». В январе замгендиректора РЖД Алексей Шило упоминал, что пропускная способность инфраструктуры на восточных направлениях экспорта угля такова, что в 2019 года сможет вырасти не более чем на 2%. Теперь Шило рассказал, что в 2018-м через порты Финляндии было экспортировано в 3,5 раза больше угля, чем в 2017-м (700 тысяч тонн против 200 тысяч), а в 2019-м может быть еще больше — 2,5 миллиона тонн. Кроме того, в РЖД намерены наращивать экспорт через Калининград и Грузию.
В России запретят пропаганду антипрививочников
Запреты не помогут в борьбе с антипрививочниками, рассказали «Известиям» эксперты. На прошлой неделе замглавы Министерства здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала, что ведомство намерено запретить распространение призывов к отказу от прививок. По ее словам, такие призывы зачастую необъективны, подрывают доверие населения к прививкам и делают вакцинацию менее эффективной. По словам собеседников «Известий», запрет не решит проблем, но полноценное и всестороннее информирование — решит.
На рынке лифтов появится монополист
Лифтостроительные предприятия консолидируются в ВЭБ.РФ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо первого зампреда правления государственной корпорации Михаила Кузовлева зампреду правительства Дмитрию Козаку. ВЭБ.РФ уже владеет Щербинским лифтостроительным заводом — крупнейшим производителем лифтов в России, — а вскоре может выкупить у Промсвязьбанка еще и права требований к Карачаровскому механическому заводу (второй по величине производитель лифтов) и к компании «Сиблифт». Таким образом, доля ВЭБ.РФ на рынке производства лифтов может превысить 40%.
Пенсионная реформа снизит уровень бедности
Уровень бедности в России упадет на 1,2-3,3% за 10 лет благодаря повышению пенсионного возраста, сообщает РБК со ссылкой на доклад экспертов РАНХиГС. Согласно умеренному сценарию, к 2028 году уровень бедности сократится до 11,9% с 13,1% в 2018-м, согласно оптимистичному сценарию — до 9,8%. В академии полагают, что этому поспособствует рост зарплат за счет роста экономики и рост пенсий на 1,5-2% выше инфляции.