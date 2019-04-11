Какие специальности в регионах самые востребованные

Аналитики Института повышения квалификации (ИПК) "ТехноПрогресс" провели мониторинг ситуации на рынке труда и пришли к выводу, что спрос на рабочие специальности переживает бум. Региональные работодатели значительно увеличили объемы предложений. Исследование базируется на собственных данных ИПК.

Сообщается, что в минувшем году поток слушателей вырос на 30 процентов. Курсы повышения квалификации прошли около 92 тысяч человек. Доля рабочих специальностей в образовательных программах относительно невелика. В 2018 году такие курсы прошли 7 915 человек.

Однако в целом в последние годы наметилась тенденция — спрос на рабочие специальности растет. Об этом говорит статистика. На обучение работников, действующих и потенциальных, зачастую направляют сами предприятия и организации. Если в 2012 году численность обученного в ИПК рабочего персонала составила 1 611 человек, то в 2015-м показатель вырос до 3 891. Соответственно, за последние три года показатель увеличился еще примерно вдвое.

"Рост прослеживается и в данных по каждой отдельной специальности, — сообщила Елена Небогина, специалист по связям с общественностью ИПК. — Самыми востребованными на сегодня являются стропальщики, электрогазосварщики, рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции".

Именно профессия стропальщика, по данным аналитиков, является наиболее привлекательной для работодателя. Спрос на нее вырос в четыре раза. В 2013 году этой специальности были обучены 452 человека, в 2016 году — 1 006, в 2018-м — уже 1 638 человек. Уровень оплаты таких работников значительно варьируется по регионам. Например, в Татарстане нижняя планка установлена на уровне 20 тысяч рублей в месяц, в Калужской области предлагают 45-50 тысяч рублей, в Мордовии Ростовской области — от 50 тысяч, а в Красноярском крае некоторые работодатели готовы платить стропальщикам свыше 75 тысяч рублей ежемесячно.

Второе место в рейтинге наиболее востребованных профессий — у сварщиков. Количество обученных этой специальности слушателей возросло с 368 в 2013 году до 941 — в 2018-м. К слову, по данным Общероссийской базы вакансий "Работа в России", труд сварщиков ценится очень высоко. Предлагаемые зарплаты редко опускаются ниже уровня 100 тысяч рублей в месяц.

Неплохо заработать могут даже представители смежных профессий. Так, в Приморском крае на судостроительном предприятии открыты четыре вакансии наладчика сварочного и газоплазморезательного оборудования 4-го и 5-го разрядов. Желающих трудоустроиться ожидает зарплата в размере от 86 790 до 99 643 рублей в месяц. Кстати, все эти вакансии зарегистрированы в государственной службе занятости. Заявили же их работодатели. В каждом субъекте РФ составляется прогноз потребности в кадрах на среднесрочный период. На основании его данных региональные власти затем утверждают так называемый план мероприятий по повышению качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения. В свою очередь этим планом руководствуются не только многие госорганы, но и инвесторы.

"В нашем регионе, по прогнозу, потребность в квалифицированных специалистах с высшим образованием в ближайшее время сократится существенно, а с профессиональным — незначительно, — сообщил начальник управления труда и занятости Орловской области Анатолий Майоров. — На данный момент наиболее востребованы такие специалисты с профессиональным образованием как рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, водители, механизаторы, трактористы, машинисты крана, наладчики, токари, слесари-ремонтники и другие".

По его словам, в банке данных службы занятости региона сейчас насчитывается около 5,4 тысячи вакансий. Год назад их было 4,2 тысячи. Это говорит о росте спроса на рабочую силу. Лидерство удерживают водители — открыто 176 вакансий. Потолок их зарплат составляет 80 тысяч рублей при среднеобластном уровне оплаты труда 26,4 тысячи. В целом предлагаемые по рабочим специальностям зарплаты варьируются в регионе от 25 до 100 тысяч рублей. До 80 тысяч рублей также может заработать мастер строительных работ и машинист экскаватора, до 50 тысяч — грузчик. Самую высокую заработную плату в регионе — 112 тысяч рублей — готов платить один из работодателей Ливенского района электрогазосварщику.

Судя по базе "Работа в России", машинисту крана не составит большого труда найти высокооплачиваемую должность практически в любом субъекте РФ. Например, в Красноярском крае работодатели готовы платить крановщикам до 100 тысяч рублей в месяц. А в Иркутской области можно устроится если не крановщиком, то машинистом погрузочной или трелевочной машины с солидным месячным доходом в 50-100 тысяч рублей.

"В Красноярском крае создана организационная модель для внедрения Национальной системы квалификаций (НСК), — сообщил в рамках Красноярского экономического форума-2019 глава краевого агентства труда и занятости населения Виктор Новиков. — Созданы центры независимой оценки квалификаций и экзаменационные центры. В работу включились предприятия края, испытывающие потребность в высококвалифицированных специалистах. В перспективе этот процесс приведет к снижению дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда".

Данные Росстата также свидетельствуют о том, что количество вакансий, заявленных работодателями в государственную службу занятости, превышает число официально зарегистрированных безработных. В целом по стране в базе данных на начало марта 2019 года насчитывалось более 1,51 миллиона свободных рабочих мест. Для сравнения, в январе 2019 года показатель составлял 1,46 миллиона. Большинство вакансий — это именно рабочие специальности. Нетрудно подсчитать, что их количество примерно на 50 процентов превышает число безработных.

Однако стоит учесть, что многие работодатели не готовы платить больше величины МРОТ, что отпугивает соискателей. Тем не менее, объем спроса впечатляет. Так, в Приморском крае потребность работодателей в работниках, заявленная в краевую службу занятости, составляет 66,2 тысячи человек, в Амурской области — 56 тысяч, в Красноярском крае — 57,3 тысячи, в Тюменской области — 49,6 тысячи, в Башкортостане — 42,4 тысячи и так далее.

В разрезе федеральных округов самый скромный спрос на рабочую силу отмечен в Северо-Кавказском ФО. Местные работодатели заявили всего 36 597 вакансий. Лидером по данному показателю является Центральный федеральной округ, где предприятиям и организациям требуется более 370,5 тысячи работников. Так, потребность в рабочей силе в Воронежской области составляет 20,7 тысячи человек, в Белгородской — 19,9 тысячи, в Тульской — 19,7 тысячи, во Владимирской — 18,9 тысячи человек.

Как следует из исследования ИПК, отдельного внимания заслуживает обучение в сфере лифтового и подъемного оборудования. Профессия лифтера довольно востребована. Если в 2013 году на нее обучилось всего 196 человек, то в 2018-м — 524. Все чаще соискатели получают и допуск к работам в люльках вышек и фасадных подъемников.

"Постепенный рост наблюдается в профессии "машинист подъемника", — добавила Елена Небогина. — В 2013 году институт обучил этой профессии всего 77 человек, а в 2018 году — уже 412 человек. Кроме того, выросло количество рабочих, прошедших обучение по общестроительным специальностям: со 114 человек в 2013 году до 1155 человек в 2018 году".

В числе обученных: бетонщики, кровельщики, маляры, паркетчики, плавильщики, плотники, сантехники, токари, фрезеровщики и штукатуры.