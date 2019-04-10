«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть

«Пинает со всей дури»: Яшина раскритиковали за ролик с котом

Рейтинг Ильи Яшина стремительно падает после скандального видео, на котором политик с размаха пнул ногой кота. На видеозаписи человек, похожий на Илью Яшина, во время записи видеосюжета неожиданно пинает проходящего мимо кота, а затем продолжает говорить на камеру снимающего его оператора. Ролик вызвал бурную реакцию в Сети. Пользователи оставляют гневные комментарии в адрес председателя совета депутатов столичного муниципалитета Красносельский. «Пинает со всей дури. Надо полагать, что следующим под ногу политика подвернется, скажем, ребенок», — возмущается в своем Facebook известный журналист Максим Кононенко «Яшин и на журналистов кидался, и на оппонентов, но котик то тебе что сделал?» — недоумевают пользователи Twitter. В СМИ Яшина уже сравнивают с булгаковским Шариковым и припоминают, как он сдал в дом престарелых родную бабушку. «По отношению к животным можно судить и об отношении к людям, и этот "тест" Яшин точно провалил», — резюмируют возмущенные поступком оппозиционного политика люди. Сам депутат в комментарии Ura.ru заявил, что на видео запечатлен другой человек.