«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть

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«Пинает со всей дури»: Яшина раскритиковали за ролик с котом 

Рамблер 13 минут назад
Рейтинг Ильи Яшина стремительно падает после скандального видео, на котором политик с размаха пнул ногой кота.
На видеозаписи человек, похожий на Илью Яшина, во время записи видеосюжета неожиданно пинает проходящего мимо кота, а затем продолжает говорить на камеру снимающего его оператора.
Ролик вызвал бурную реакцию в Сети. Пользователи оставляют гневные комментарии в адрес председателя совета депутатов столичного муниципалитета Красносельский.
«Пинает со всей дури. Надо полагать, что следующим под ногу политика подвернется, скажем, ребенок», — возмущается в своем Facebook известный журналист Максим Кононенко.
«Яшин и на журналистов кидался, и на оппонентов, но котик то тебе что сделал?» — недоумевают пользователи Twitter.
В СМИ Яшина уже сравнивают с булгаковским Шариковым и припоминают, как он сдал в дом престарелых родную бабушку.
«По отношению к животным можно судить и об отношении к людям, и этот "тест" Яшин точно провалил», — резюмируют возмущенные поступком оппозиционного политика люди.
Сам депутат в комментарии Ura.ru заявил, что на видео запечатлен другой человек.
Комментарии
Общество , Видео , Максим Кононенко , Илья Яшин
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