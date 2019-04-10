Решена судьба толкнувшего Скабееву украинца

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Скабеева рассказала об извинениях украинского журналиста за инцидент в ПАСЕ 

РИА Новости 38 минут назад
Телеведущая Ольга Скабеева рассказала об извинениях редактора украинского издания "Европейская правда" Сергея Сидоренко, толкнувшего ее в кулуарах ПАСЕ в январе.
Накануне глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Владимир Арьев заявил, что Скабеевой будет сделано серьезное "предупреждение". В свою очередь, российская журналистка отметила, что в ПАСЕ состоялось заседание комиссии по этике, на котором рассмотрели поведение членов украинской делегации Борислава Березы, Алексея Гончаренко и вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко.
"Сегодня стало известно: Сидоренко попросили в ПАСЕ не приезжать, а также "с ним провели строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться", — написала Скабеева у себя в Telegram-канале.
По словам телеведущей, об этом ей сообщил заместитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Холтген.

Январский инцидент

В ходе интервью Геращенко в кулуарах ПАСЕ после заседания 24 января Сидроренко толкнул Скабееву, а затем также поступил и Борислав Береза. После этого он преградил российской журналистке доступ к вице-спикеру Рады и помешал задать вопрос об удерживаемых киевскими властями россиянах.
После инцидента украинская делегация подала жалобу на поведение Скабеевой и назвала его "провокационным".
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Общество , Видео , Сергей Сидоренко , Ирина Геращенко , Алексей Гончаренко , Совет Европы , Верховная Рада
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