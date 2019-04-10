«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ

Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».

В эфире программы «Кто против?» Ковтун заявил, что украинцы были рады, когда русские туристы не могли ездить в Турцию Египет , потому что в это время они могли там хорошо отдохнуть без русских.

Соловьев заметил в ответ, что Ковтун «сказал чистую правду», но перепутал эпоху. По его словам, украинцы действительно были в Турции без русских, но когда являлись рабами Османской империи во времена Мазепы.

«А когда ты заявляешь через губу "как нам было хорошо, когда не было русских" — так тебе никто не мешает и сюда не ездить. Знаешь, как тебе хорошо будет без русских? Ну, вали», — заявил Соловьев, обращаясь к Ковтуну.