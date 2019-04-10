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«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ 

Рамблер 14 часов назад
Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».
В эфире программы «Кто против?» Ковтун заявил, что украинцы были рады, когда русские туристы не могли ездить в Турцию и Египет, потому что в это время они могли там хорошо отдохнуть без русских.
Соловьев заметил в ответ, что Ковтун «сказал чистую правду», но перепутал эпоху. По его словам, украинцы действительно были в Турции без русских, но когда являлись рабами Османской империи во времена Мазепы.
«А когда ты заявляешь через губу "как нам было хорошо, когда не было русских" — так тебе никто не мешает и сюда не ездить. Знаешь, как тебе хорошо будет без русских? Ну, вали», — заявил Соловьев, обращаясь к Ковтуну.
Как пишет издание «Экономика Сегодня», украинец ответил на предложение Соловьева нервным смешком. Ранее юрист и общественный деятель Татьяна Монтян рассказала, что Ковтун приобрел квартиру в Москве в пешей доступности от телецентра «Останкино», где проходят съемки политических ток-шоу, на которых он выступает экспертом.
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Общество , Армия , Видео , В мире , Наука и техника , Новости Москвы , Политика , Происшествия , Украина , Шоу-бизнес , Владимир Соловьев , ТТЦ "Останкино" , Египет , Турция
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