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Нижегородский полицейский бросил работу ради «Дома-2» 

Ura.Ru + ещё 3 8 часов назад
Нижегородский полицейский, 27-летний старший лейтенант Владимир Егоров оставил службу, чтобы принять участие в телепроекте «Дом-2». Во время знакомства на лобном месте экс-правоохранитель подарил розы ведущей Ольге Бузовой и другим участницам шоу.
«Раньше лейтенант Владимир Егоров работал в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, светил лицом на подходах и в рассылках релизов. Но софиты манили, голубой экран звал, и обычный мундир стал Егорову тесен», — сообщил анонимный источник в группе «Честный полицейский» во «ВКонтакте».
«Там ему и место… Нашел собратьев по интеллекту…» — прокомментировал новость пользователь Олег Страх. «Настоящих оборотней в погонах не выгонишь из органов поганой метлой, а этот парень понял что не его эта профессия и ушел, что такого?» — написала Марина Маринина. «Не был он сотрудником. Пресс-службу давно лишить погон пора», — отметил Максим Куропов.
Вначале за уход Егорова из проекта проголосовало 16 человек, но женская половина участниц и Бузова решили его оставить. Так полицейский получил место в проекте.
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Комментарии5
Общество , Видео , Марина Маринина , Владимир Егоров , МВД , Нижегородская Область
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