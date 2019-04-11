Нижегородский полицейский бросил работу ради «Дома-2»

Нижегородский полицейский, 27-летний старший лейтенант Владимир Егоров оставил службу, чтобы принять участие в телепроекте «Дом-2». Во время знакомства на лобном месте экс-правоохранитель подарил розы ведущей Ольге Бузовой и другим участницам шоу.

«Раньше лейтенант Владимир Егоров работал в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, светил лицом на подходах и в рассылках релизов. Но софиты манили, голубой экран звал, и обычный мундир стал Егорову тесен», — сообщил анонимный источник в группе «Честный полицейский» во «ВКонтакте».

«Там ему и место… Нашел собратьев по интеллекту…» — прокомментировал новость пользователь Олег Страх. «Настоящих оборотней в погонах не выгонишь из органов поганой метлой, а этот парень понял что не его эта профессия и ушел, что такого?» — написала Марина Маринина . «Не был он сотрудником. Пресс-службу давно лишить погон пора», — отметил Максим Куропов.

Вначале за уход Егорова из проекта проголосовало 16 человек, но женская половина участниц и Бузова решили его оставить. Так полицейский получил место в проекте.