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Над Камчаткой поднялся многокилометровый столб пепла 

Вести.Ru + ещё 9 19 часов назад
Фото: Вести.Ru
По информации Камчатского филиала Геофизической службы РАН, вулкан Шивелуч выбросил из кратера пепловый столб на высоту до 10 километров над уровнем моря. В настоящее время пепловое облако движется в восточном направлении.
В свою очередь, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщает, что на Шивелуче продолжается рост лавового купола, с его склона спускаются раскаленные лавины, передает ТАСС.
Вулкан Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки и один из самых крупных: периметр его основания достигает 1300 километров, высота — 3283 метра. Он расположен на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского.
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Общество , Погода , Экология , ИТАР-ТАСС
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