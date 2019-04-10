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Госпитализирован Далай-лама 

Газета.Ru + ещё 32 10 апреля 2019
83-летний Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели с грудной инфекцией, сообщает Reuters со ссылкой на персонального секретаря тибетского духовного лидера.
По его словам, во вторник, 9 апреля, верховный лама почувствовал недомогание и обратился в больницу. По итогам обследования врачи обнаружили у него инфекцию и положили на амбулаторное лечение. Ожидается, что оно займет два или три дня.
Представитель Далай-ламы подчеркнул, что состояние духовного лидера оценивается как стабильное.
В прошлом году СМИ сообщали, что Китай инвестирует миллиарды в Тибет в попытке укрепить контроль после смерти Далай-ламы.
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Общество , В мире , Reuters , Нью-Дели
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